Un 2026 marcado por la música en vivo en A Coruña

Durante los últimos cuatro años, la música en directo vive uno de sus mejores momentos, con calendarios repletos de citas con artistas nacionales e internacionales y entradas agotadas. Al otro lado de la balanza, no obstante, se encuentran precios desorbitados, colas virtuales interminables y anuncios a un año vista. A Coruña entra ahora en un 2026 que estará marcado por los conciertos. Toca sacar agenda y ver si algún rey mago opta por regalar música en directo.

Enero.

El año arranca con sello coruñés, el de Sés, que presenta en el teatro Colón, en doble fecha 10 y 11 de enero, su nuevo trabajo, el libro-disco Nadando na incerteza. El día 24, Rafa Sánchez de La Unión se subirá al mismo escenario para hacer un recorrido por las canciones más icónicas de su trayectoria con el espectáculo Biografía. Eladio Carrión, una de las voces más influyentes del panorama urbano latino, iniciará su gira española en el Coliseum el día 29. Para cerrar el mes (30 y 31), la presentación del nuevo disco de La M.O.D.A. en la sala Pelícano. Uno de esos conciertos, el del 31, se solapa con el de Amaia en el Coliseum y con el de Mocedades y Los Panchos en el Palacio de la Ópera.

Febrero.

El día 7, en el Coliseum, será el fin de gira de El miedo y el paraíso, de Mikel Izal. Al día siguiente, Underfest Xacobeo llega por primera vez a la ciudad para ofrecer An evening with Jeff Tweedy, concierto del líder y fundador de Wilco en el teatro Colón, donde el 14 actuará El Consorcio. Jeanette, autora de temas como Por qué te vas, llevará su gira 50 aniversario a Palexco el día 15. Amaral, una de las bandas más importantes de los últimos años en la música española, volverá a la ciudad para presentar su nuevo disco dentro de la gira Dolce Vita Tour en el Coliseum el 21 de febrero. Ese mismo día tocará Miguel Ríos en el Colón, con las entradas ya agotadas. El día 27, Taburete presentará su sexto álbum El perro que fuma en Pelícano y Efecto Pasillo actuará en el Colón. Al día siguiente (28) será el turno de Café Quijano en el Palacio de la Ópera, mientras que Yerai Cortés ofrecerá su versión más íntima y personal en el Colón.

Marzo.

La banda The Kooks, una de las más influyentes del indie-rock de los 2000, hará parada en la sala Pelícano el día 5. Fórmula V celebrará 55 años de éxitos en el teatro Colón el 14 de marzo. También ese mismo día es el concierto de Rufus T. Firefly en la Sala Pantalán, donde el día 18 se subirá al escenario Repion.

Abril.

El grupo vallisoletano Celtas Cortos incluye A Coruña en la gira de su 40 aniversario y tocará en el Coliseum el 11 de abril. También en esa fecha actuará Luz Casal en el Palacio de la Ópera para presentar Me voy a permitir. Hijos de la Ruina, trío formado por Natos y Waor junto a Recycled J, actuará en el Coliseum el 17 de abril. Al día siguiente y en el mismo recinto será el concierto de Viva Suecia. También hará parada el 19 de abril la gira de Operación Triunfo 2025. El día 24, Andy —ex de Andy y Lucas— llevará su Solo Tour al Palacio de la Ópera, donde el 25 estará El Arrebato. Además, el día 30, el artista asturiano Rodrigo Cuevas presentará su nueva propuesta escénica, La Belleza, en el Coliseum.

Mayo.

Los californianos Mad Caddies pasarán por el Playa Club el 7 de mayo. El día 9, el cantante Iván Ferreiro repasará en su nueva gira sus 35 años de trayectoria en la música en el Coliseum. También estará de celebración Marta Sánchez el día 16 en el Palacio de la Ópera, con su 40 aniversario de trayectoria musical. La artista urbana Bad Gyal llevará su espectáculo al Coliseum el 23 de abril. Los días 15 y 16 habrá doble parada de Dani Martín con su gira 25 P*t*s Años.

El artista Dani Martín. | Europa Press

Junio.

El Estadio de Riazor será el día 13 testigo de la gira de regreso de El último de la Fila, el dúo de Manolo García y Quimi Portet.

Julio.

El artista andaluz Pablo Alborán regresará a A Coruña en el 2026 dentro de nueva gira Global Tour, el día 4 en el Coliseum. El día 10 será el turno del mexicano Carlos Rivera, que presentará su último trabajo, ¡Vida México!, también en el Coliseum. En el muelle de Batería se subirá al escenario Alejandro Sanz el día 18 con su disco ¿Y ahora qué?. La gira de Aitana pasará el 22 de julio por el Coliseum. También este mes, entre el 24 y 25, será el Morriña Fest, con las confirmaciones, por ahora, de Juanes, Myke Towers, Hard GZ y Belén Aguilera. El día 30, Romeo Santos regresará a la ciudad, en esta ocasión junto a Prince Royce, para dar un concierto en el muelle de la Batería.

Septiembre.

El Recorda Fest vuelve los días 4 y 5 al puerto coruñés con un cartel que cuenta, de momento, con los nombres de Juan Magán, Beret, La M.O.D.A. y Taburete. El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh es una de las noticias del año en el panorama musical. Harán doble parada en el Coliseum el 11 y 12 de septiembre.

Octubre.

Antonio Orozco dará el día 3 un concierto en el Coliseum en la recta final de La gira de mi vida.

Noviembre.

La nueva gira de Melendi pasará por el Coliseum el día 14. A ese escenario se subirá también el 18 de noviembre Raphael. Para el 28 está confirmado el concierto de Álex Ubago en el teatro Colón por el 25 aniversario de ¿Qué pides tú?

Diciembre.

La gira Los mejores años de nuestra vida 2026 de Hombres G llegará el 5 de diciembre al Coliseum. El día 12 será el turno de Fin de la aventura de Carolina Durante.