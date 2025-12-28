Caramelos para consolar a una niña de tres años liberada tras quedarse encerrada en un coche en A Coruña

Susto con final feliz en A Coruña. Una niña de tres años se quedó encerrada en un coche en la calle Enrique Mariñas Romero, en Matogrande, y, tras ser liberada por los bomberos, recibió tres caramelos de otra niña que pasaba por la acera en ese momento, recoge el parte de la intervención difundido por el 080 en su página web.

A las 16.10 horas de este sábado, efectivos del servicio contraincendios de A Coruña se desplazaron a esa calle para la apertura del vehículo en el que estaba la niña. "El coche se cerró y el padre pide ayuda", recoge la información de los bomberos, que accedieron al interior del coche a través de una ventanilla trasera.

"Al salir otra niña que pasaba por la acera le regala a ella tres caramelos por el momento que pasa dentro del coche", señala el servicio de extinción de incendios, que contó con la colaboración de la Policía Local.