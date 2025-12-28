Las demandas de los vecinos de A Coruña: refuerzo de la iluminación y mejores aceras

Unas 1.500 personas participaron en los 25 encuentros organizados por el Concello en distintos barrios de la ciudad para conocer sus demandas y preocupaciones. Las peticiones más repetidas a lo largo de estas citas fueron el refuerzo de la iluminación en distintos puntos de la ciudad, las mejoras de aceras y calzadas en tramos concretos, la elevación de pasos peatonales para reforzar la seguridad vial y la actualización de equipamientos públicos, informó el Ayuntamiento en una nota.

El Concello asegura que todas ellas son «líneas de actuación que coinciden con el trabajo que ya se está desarrollando desde el Gobierno municipal». Para la alcaldesa, Inés Rey, estos encuentros permitieron «escuchar de primera mano cuáles son las preocupaciones más inmediatas de la vecindad».

Esta actividad sirvió para informar sobre el Plan de Barrios 2025-2027, dotado con 125 millones de euros. El plan se estructura en torno a cinco grandes ámbitos estratégicos: humanización y regeneración urbana, parques infantiles y zonas verdes, equipamientos y dotaciones públicas, movilidad sostenible y espacios públicos, e infraestructuras urbanas transversales. La regidora señaló que «las propuestas de mayor calado trasladadas por los vecinos están siendo estudiadas por los servicios municipales, con el objetivo de valorar su viabilidad técnica y económica e incorporarlas a la segunda fase del Plan de Barrios, prevista para el período 2027-2030». A día de hoy, el Plan de Barrios cuenta ya con más de 40 actuaciones en marcha, entre adjudicadas, en fase de licitación, en ejecución o ya ejecutadas. El volumen de obra activa supera los 50 millones de euros, repartidos en más de 31 puntos de la ciudad.

En el calendario de encuentros queda pendiente el barrio de Feáns, inicialmente previsto para el 22 de diciembre y que finalmente se celebrará a comienzos del próximo año.

El Concello hace una «valoración muy positiva» de este proceso, que consolida «un modelo de ciudad basado en la participación directa, la proximidad con la vecindad y la planificación de las políticas públicas desde el diálogo con los barrios».