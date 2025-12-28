Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»

El mercadillo navideño de María Pita tiene fecha límite: el 2 de enero. Al día siguiente se procederá al desmontaje para dejarlo todo listo para la Cabalgata de Reyes. La decepción ha sido tal que algunos comerciantes tiraron la toalla en los primeros días, y otros ya están empezando a meter la mercancía en cajas para irse a final de año, sin esperar al 2026. Los últimos en irse, cuentan, lo hicieron este mismo domingo. «Para mí ya fue suficiente», expone Socorro, inquilina de una de las casetas, que no quiere ni oír hablar de extender el mercadillo hasta el día 6, como han propuesto algunos al Concello para intentar salvar la campaña, ya que reconocen que, por ahora, el balance es malo.

En un paseo este domingo por la mañana por la plaza de María Pita se contaban 20 puestos abiertos y otros 14 cerrados. Y eso que el contrato del Ayuntamiento, que adjudicó la organización del mercadillo a la empresa NC7 Events por una oferta mínima de 14.666 euros, señalaba que tenía que haber un mínimo de 50 casetas. Fuentes municipales señalan que el Concello «está tomando todas las medidas administrativas que están en su mano dentro de los límites de una autorización de espacio».

En la zona se detecta decepción y cansancio entre los comerciantes. Algunos aseguran sentirse «engañados», mientras otros optan por permanecer callados y contar los días para volver a casa. Hay quien lo hará antes de tiempo. «Yo voy a recoger y me voy a ir el 31 porque esto no es lo que nos prometieron», expone uno de los afectados.

Así iban a ser las casetas del Poblado de Navidad de María Pita / LOC

Lo cierto es que el vídeo y la memoria que envío NC7 Events a los participantes nada tiene que ver con la realidad. Se prometían casetas de piedra con nieve, un pasillo con enormes bastoncillos rojos, figuras de regalos y muñecos de nieve y un enorme árbol de Navidad luminoso en el centro de la plaza, además de una reproducción de la casa de Santa Claus en Laponia.

Carlos González, responsable de NC7 Events, explica que «muy pocos» comerciantes han pagado el total del alquiler de la caseta, «solo unos 4 o 5». «Gran parte de los problemas que tenemos es por eso. Somos una empresa pequeña que ha puesto mucha dedicación y tiempo a este proyecto y que ha invertido mucho dinero. Pero, si no nos pagan, es complicado», argumenta, tras asegurar que el problema de la luz «está resuelto», después de que el viernes hubiese un corte de unos minutos en algunos puestos por una presunta deuda 8.000 euros que le debía el organizador a la empresa que montó la instalación eléctrica.

González informa de que pidió al Concello prolongar el mercadillo hasta el 6 de enero. «Lo propuse antes de empezar y también hace unos días. Me dijeron que no se podía por la Cabalgata», detalla. Según el contrato, tiene un día para proceder al desmontaje. El responsable de NC7 Events no promete nada. «No puedo garantizarlo. Lo haremos lo más rápido posible, pero es muy complicado desmontar en solo un día. En Vigo, por ejemplo, tardan semanas», comenta, y señala que lo mejor sería «que una parte del mercado siguiese en pie» cuando, la tarde del 5 de enero, lleguen los Reyes Magos. Ya el montaje duró más tiempo del esperado, lo que enfadó a algunos comerciantes que no pudieron empezar a trabajar el 28 de noviembre como estaba previsto.