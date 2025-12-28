Las emisoras locales unen sus voces por Accem
Profesionales de todas las emisoras locales de A Coruña colaboraron ayer en A Radio Conta, un programa conjunto con fondo solidario que este año centró su emisión en visibilizar la labor que la asociación Accem realiza, desde hace 20 años, para acompañar a personas migrantes en A Coruña y hacerles más fácil la travesía. También hubo sitio para la diáspora gallega a través de una emisora de Montevideo, coincidiendo con el 75 aniversario del programa Sempre en Galicia, el más longevo en gallego y que se sigue emitiendo desde Uruguay.
