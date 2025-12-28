El hogar de A Coruña: menos numeroso, pero con más holgura económica

La sociedad coruñesa ha cambiado desde la época previa a la crisis económica, y con ella lo han hecho los hogares, su composición, tipología e ingresos. Tal y como detallan los datos del Instituto Galego de Estatística, desde 2007 han mutado en la ciudad realidades como el número de personas que integran una vivienda, con evolución a núcleos más reducidos, personas que viven solas y parejas sin hijos, han ido reduciéndose las familias mileuristas, es decir, que viven con menos de 1.000 euros al mes, aunque las que ingresan entre 1.000 y 1.500 llevan representando un 15% desde 2007.

También, y aunque ha cambiado la percepción que tienen las familias sobre la holgura con la que terminan el mes, con más personas que dicen llegar con facilidad, también ha crecido la tasa de riesgo de pobreza en la ciudad.

La familia se achica.

El número de miembros que compone una unidad familiar ha variado sensiblemente en los últimos años. Desde 2007 se han disparado los hogares compuestos por una sola persona: si entonces representaban un 19% de los hogares de A Coruña, ahora ya son el 27% del total, aunque en 2023 rozaron el 30%. Lo que no ha variado es la edad media de las personas que optan por no convivir, que se mantiene en torno a los 61 años, lo que evidencia que siguen siendo las personas mayores las más vulnerables a fenómenos como la soledad no deseada. También ha descendido el número de parejas con hijos: si en 2007 representaban el 35%, ahora se sitúan diez puntos por debajo. El número de hogares con cuatro miembros también descendió del 21% al 14% en el mismo período.

Más holgura, pero más riesgo de pobreza.

La realidad económica también ha variado, dibujando, en el caso de A Coruña, una realidad paradójica: mientras que las personas que cobran menos de 1000 euros han descendido del 17% al 10% desde el año 2007, la tasa de riesgo de pobreza de la población ha aumentado casi 10 puntos, elevándose de menos del 8% en 2007 a más del 17% en el 2024. Curiosamente, en el mismo período también ha aumentado el número de hogares que manifiesta «facilidad o mucha facilidad» para llegar a final de mes: estos ya rozan el 60% de la población, mientras que en 2007 no llegaban a la mitad. En cuanto a los ingresos medios que entran en cada casa, en el mismo período se registra un descenso de las familias que ingresan entre 1.500 y 2.000 euros, pero también un aumento de las que perciben ingresos entre los 3.000 y los 4.000 euros mensuales. También aumentan sensiblemente los sueldos, rentas o nóminas que dejan más 4.000 euros en cada casa, pasando del 15% en 2007 al 21% del año pasado. La mediana de ingresos en cada hogar aumentó un 23% desde 2007, cuando se situaba en torno a los 2.048 euros, frente a los 2.527 del año pasado. Desde 2007 sí se ha dado una subida singular: la de la media de edad de la persona que sustenta el hogar con sus ingresos, que ha envejecido, pasando de los 52 a los 56 años de media de la persona que más gana.

Vuelta a la hipoteca.

La burbuja del precio del alquiler, que rompe récords mes a mes en la ciudad, sumada a la abrupta bajada de los tipos registrada el año pasado, llevó a muchas personas que arrendaban vivienda a reconsiderar su elección y embarcarse en la compra de pisos. Es uno de los motivos que explica el repunte en el volumen de coruñeses que dispone de hipoteca: en 2013, eran solo el 12%, mientras que el año pasado, esta cifra ascendió hasta el 18%, rozando el casi 20% de 2007, el año previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Las personas que alquilan, por su parte, aunque descendieron casi un 12% entre 2023 y 2024, siguen estando diez puntos por encima de las que alquilaban en 2007.