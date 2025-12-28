¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 28 de diciembre

Punk para perretes

20.30 horas | La iniciativa promovida desde hace años por Davizón vuelve a esta sala coruñesa, en la que actuarán varios intérpretes del estilo punk. Las entradas, a 10 euros, financiarán a la protectora coruñesa Apadán.

Mardi Gras

‘De Vilatriste a Vilalegre’

18.00 horas | El ciclo Monicreques 2025 ofrece esta obra del grupo Teatro ó Cubo e interpretada por Uxía Algarra Cajide y Roberto Casal Mouriño. Para niños a partir de cuatro años. Entradas a seis euros.

Fórum Metropolitano

Otaku, música de anime y videojuegos

19.00 horas | La Otaku Symphony Orchestra ofrece un concierto en el que interpretará música de las más populares series de anime y videojuegos. Entradas desde 50,60 euros.

Palacio de la Ópera

‘Bibopaula. O espectáculo’

12.30 horas | Musical para niños de dos a seis años en lengua gallega en el que se interpretan las canciones de la serie de animación del mismo nombre. Entradas desde once euros.

Palexco

IX Galicia Magic Fest

18.00 y 23.00 horas | Los ilusionistas Juliana Chen, Stuart MacDonald, Mirco Callaci, Magus Utopia y Pedro Volta ofrecen dos funciones en la segunda jornada de esta iniciativa.

Teatro Colón

‘Amoriños’, con Touriñán y Perdomo

19.00 y 21.30 horas | Espectáculo en el que los dos humoristas recrean situaciones en torno al amor y que definen como «un First Dates a la gallega».

Palexco