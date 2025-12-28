¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 28 de diciembre
Eventos para todos los públicos en este último domingo del año en la ciudad
Punk para perretes
20.30 horas | La iniciativa promovida desde hace años por Davizón vuelve a esta sala coruñesa, en la que actuarán varios intérpretes del estilo punk. Las entradas, a 10 euros, financiarán a la protectora coruñesa Apadán.
Mardi Gras
‘De Vilatriste a Vilalegre’
18.00 horas | El ciclo Monicreques 2025 ofrece esta obra del grupo Teatro ó Cubo e interpretada por Uxía Algarra Cajide y Roberto Casal Mouriño. Para niños a partir de cuatro años. Entradas a seis euros.
Fórum Metropolitano
Otaku, música de anime y videojuegos
19.00 horas | La Otaku Symphony Orchestra ofrece un concierto en el que interpretará música de las más populares series de anime y videojuegos. Entradas desde 50,60 euros.
Palacio de la Ópera
‘Bibopaula. O espectáculo’
12.30 horas | Musical para niños de dos a seis años en lengua gallega en el que se interpretan las canciones de la serie de animación del mismo nombre. Entradas desde once euros.
Palexco
IX Galicia Magic Fest
18.00 y 23.00 horas | Los ilusionistas Juliana Chen, Stuart MacDonald, Mirco Callaci, Magus Utopia y Pedro Volta ofrecen dos funciones en la segunda jornada de esta iniciativa.
Teatro Colón
‘Amoriños’, con Touriñán y Perdomo
19.00 y 21.30 horas | Espectáculo en el que los dos humoristas recrean situaciones en torno al amor y que definen como «un First Dates a la gallega».
Palexco
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor