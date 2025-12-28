La mala combustión de un coche en un garaje genera la alarma en Monelos
El local se llenó de humo al haber estado encendido el vehículo durante mucho tiempo
La salida de humo por las rejillas de ventilación de un garaje de la calle Rafael Dieste, en el barrio de Monelos, hizo que fuera solicitada la presencia de los bomberos de A Coruña, que acudieron con tres vehículos y ocho operarios. Durante su desplazamiento, el equipo fue informado de que la humareda era de color blanco y que disminuía. A su llegada al lugar a las 13.40 horas, los bomberos vieron a varios propietarios de los vehículos del garaje en la rampa de entrada, por lo que les ordenaron que se retirasen hasta que se inspeccionase el subterráneo.
Allí fueron informados de que un vehículo que efectúa mal la combustión había estado encendido en el interior durante bastante tiempo, por lo que producía bastantes gases, a lo que se unió que el local es de pequeño tamaño y carece de extracción automática. Los bomberos comprobaron que esa era la causa del humo y regresaron al parque sin tener que intervenir.
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor