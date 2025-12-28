La mala combustión de un coche en un garaje genera la alarma en Monelos

La salida de humo por las rejillas de ventilación de un garaje de la calle Rafael Dieste, en el barrio de Monelos, hizo que fuera solicitada la presencia de los bomberos de A Coruña, que acudieron con tres vehículos y ocho operarios. Durante su desplazamiento, el equipo fue informado de que la humareda era de color blanco y que disminuía. A su llegada al lugar a las 13.40 horas, los bomberos vieron a varios propietarios de los vehículos del garaje en la rampa de entrada, por lo que les ordenaron que se retirasen hasta que se inspeccionase el subterráneo.

Allí fueron informados de que un vehículo que efectúa mal la combustión había estado encendido en el interior durante bastante tiempo, por lo que producía bastantes gases, a lo que se unió que el local es de pequeño tamaño y carece de extracción automática. Los bomberos comprobaron que esa era la causa del humo y regresaron al parque sin tener que intervenir.