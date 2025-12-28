Navidad sobre ruedas

Son días de luces, villancicos y mucho espíritu navideño, del que es fácil contagiarse y difícil escapar. La última moda en A Coruña es llevarlo, también, cuando uno se mueve sobre ruedas: en los últimos años, y específicamente estas fiestas, proliferan en la ciudad los conductores que adornan sus vehículos con cuernos y nariz de reno, con el fin de sacar alguna que otra sonrisa a los viandantes que se cruzan con ellos.