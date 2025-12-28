Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta

Los 120 contenedores de aceite doméstico y los 180 para residuos textiles que adquirirá el Concello salen a licitación con un presupuesto de 774.279 euros. Los recipientes deberán estar en manos municipales el próximo 1 de junio como fecha límite y dispondrán de importantes innovaciones tecnológicas, según el pliego de condiciones mediante el que se licita su compra. Entre estas novedades figura su cierre electrónico, de forma que solo podrán abrirse mediante la tarjeta Millennium o la aplicación móvil del Concello, un registro de cada una de las veces que se depositen residuos, cierre automático y sensores para saber cuándo están llenos.

En la documentación municipal se señala que los datos obtenidos mediante el uso de los dispositivos de identificación de los usuarios «serán usados para nutrir a la futura tasa que incluya sistemas de pago por generación», de forma que se cobre la recogida de basura en función del volumen de residuos que se generen.

Los 120 contenedores para aceite doméstico usado, cada uno de los cuales costará 2.400 euros sin IVA, tendrán una capacidad aproximada de mil litros y estarán adaptados para recibir envases de hasta ocho litros. Estarán fabricados en acero galvanizado y en el interior tendrán un depósito metálico o de polietileno de alta densidad que evite la caída de recipientes fuera del mismo, así como un doble fondo para retener posibles vertidos internos.

La boca de los contenedores dispondrá de un mecanismo que impida la sustracción del aceite, una cerradura de seguridad. Los recipientes estarán anclados al suelo para evitar vuelcos y actos vandálicos, dispondrán de un tratamiento contra pintadas y de bandas reflectantes para garantizar que sean vistos de noche.

El sistema de cierre e identificación electrónica se activará mediante tan solo la aproximación de la tarjeta ciudadana Millennium o la aplicación móvil municipal incluso a un mínimo de dos metros en el segundo caso, ya que cada contenedor contará con un módulo de identificación del usuario en el que habrá una pantalla informativa iluminada que indicará si está abierto o cerrado. En la licitación se indica que durante la fase de implantación el sistema podrá ser usado sin necesidad de tarjeta ni aplicación, aunque registrará cuándo se abren los contenedores para analizar los hábitos de los usuarios.

El sistema emitirá señales lumínicas o acústicas para informar de si la identificación es correcta o no y el sistema será accesible para personas con algún tipo de discapacidad. Cada vez que se utilice quedará un registro y la tapa se cerrará de forma automática sin necesidad de que el usuario lo haga. El suministro eléctrico del contenedor será a través de baterías con una duración mínima de dos años, ya que no se podrán conectar a la red eléctrica municipal. Los contenedores dispondrán de sensores para informar si están llenos, así como GPS para su localización e inventariado.

Esta compra municipal se complementará con la de 136.230 embudos reutilizables que podrán ser utilizados por la ciudadanía para la recogida de aceite usado en recipientes de plástico en los domicilios coruñeses, tras lo que se verterán en los nuevos contenedores de aceite.

Los 180 contenedores para residuos textiles como ropa o calzado serán de acero galvanizado o inoxidable y tendrán una forma prismática rectangular, con una altura de 1,1 a 1,2 metros, un fondo de 1,4 a 1,5 y una altura de 1,7 a 1,8 metros. Contarán con una trampilla basculante para introducir la ropa y un sistema para evitar el robo de los residuos y que los usuarios queden atrapados.

Su descarga será frontal, estarán anclados al suelo y, como los anteriores, tendrán un tratamiento contra las pintadas y bandas reflectantes para ser vistos de noche. Su cierre electrónico será el mismo que el de los contenedores de aceite, por lo que también se registrará cada operación e informará cuando estén llenos. En la fase inicial, también se admitirá su uso sin la utilización de la tarjeta o la aplicación municipal.