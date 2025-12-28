Rescatada una mujer caída en su casa en el Ensanche de A Coruña
Los bomberos accedieron a la vivienda a través de la ventana con ayuda de la autoescala
Una anciana fue rescatada a las 14.50 horas de este domingo en la calle Emilia Pardo Bazán, en el Ensanche de A Coruña, tras recibir los bomberos el aviso de que podía haberse caído al suelo, ya que no era posible comunicarse con ella. Los operarios municipales acudieron con dos vehículos, uno de ellos dotado de autoescala, con la que subieron hasta una de las ventanas de la vivienda para acceder al interior.
Una vez allí, encontraron a la mujer en el suelo y sin poder levantarse, por lo que abrieron la puerta del domicilio a un equipo de emergencias sanitarias que le prestó ayuda.
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor