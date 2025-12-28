Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatada una mujer caída en su casa en el Ensanche de A Coruña

Los bomberos accedieron a la vivienda a través de la ventana con ayuda de la autoescala

Vehículo de los Bomberos de A Coruña.

Vehículo de los Bomberos de A Coruña. / LOC

José Manuel Gutiérrez

Una anciana fue rescatada a las 14.50 horas de este domingo en la calle Emilia Pardo Bazán, en el Ensanche de A Coruña, tras recibir los bomberos el aviso de que podía haberse caído al suelo, ya que no era posible comunicarse con ella. Los operarios municipales acudieron con dos vehículos, uno de ellos dotado de autoescala, con la que subieron hasta una de las ventanas de la vivienda para acceder al interior.

Una vez allí, encontraron a la mujer en el suelo y sin poder levantarse, por lo que abrieron la puerta del domicilio a un equipo de emergencias sanitarias que le prestó ayuda.

