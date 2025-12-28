Suben las temperaturas este domingo en A Coruña
La ciudad continúa bajo la influencia anticiclónica y vivirá cielos despejados
Este domingo Galicia quedará bajo la influencia de un potente anticiclón situado al norte de las Islas Británicas que llegó el viernes para quedarse durante unos días. Por lo tanto, la situación será similar a la vivida este sábado, cuando se vivió un día prácticamente despejado.
Además, a diferencia de este sábado, en el que las temperaturas frías se hicieron notar, el mercurio experimentará un ligero ascenso durante este último día de la semana, por lo que las máximas serán de 14ºC y las mínimas de 7ºC, cuatro grados superiores a las de ayer en el caso de las más bajas.
Esta situación no quita que el día siga siendo fresco y la sensación térmica más baja de lo que marca el termómetro.
Los vientos soplarán de componente este con intervalos moderado en el litoral al principio del día.
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse
- El Superior condena al Concello de A Coruña a pagar por la licencia ilegal de Santo Tomás
- El Concello de A Coruña distribuirá cubos para residuos orgánicos en cada vivienda
- Fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de piso en Riazor