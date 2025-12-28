Suben las temperaturas este domingo en A Coruña

Este domingo Galicia quedará bajo la influencia de un potente anticiclón situado al norte de las Islas Británicas que llegó el viernes para quedarse durante unos días. Por lo tanto, la situación será similar a la vivida este sábado, cuando se vivió un día prácticamente despejado.

Además, a diferencia de este sábado, en el que las temperaturas frías se hicieron notar, el mercurio experimentará un ligero ascenso durante este último día de la semana, por lo que las máximas serán de 14ºC y las mínimas de 7ºC, cuatro grados superiores a las de ayer en el caso de las más bajas.

Esta situación no quita que el día siga siendo fresco y la sensación térmica más baja de lo que marca el termómetro.

Los vientos soplarán de componente este con intervalos moderado en el litoral al principio del día.