Tranvías prevé alcanzar los 28,5 millones de viajeros este año, un 3,5% más que en 2024

La Compañía de Tranvías iniciará 2026, el último año completo en el que prestará servicio antes de que se adjudique el nuevo contrato del servicio de transporte urbano de A Coruña, tras haber batido una vez más el número de viajeros que utilizaron sus autobuses. Las cifras proporcionadas por la empresa apuntan a que este año se alcanzarán los 28,5 millones de usuarios, un 3,5% más que los contabilizados en 2024, ejercicio en el que fueron 27,5 millones los desplazamientos efectuados mediante estos vehículos.

Tras la fuerte caída sufrida por este medio de transporte en 2020 a causa de la pandemia, que le llevó a pasar de los 23 millones de viajes del año anterior a solo 13,6 millones, en el ejercicio siguiente comenzó una recuperación que le hizo llegar a los 16,2 millones. Pero fueron las ayudas al transporte público implantadas por el Gobierno central en 2022 las que hicieron que el número de viajeros se disparase, ya que ese año se alcanzaron los 20 millones y en 2023 fueron 24,8 millones los registrados, tendencia que prosigue hasta ahora gracias al mantenimiento de las bonificaciones.

«A Coruña siempre ha tenido un crecimiento superior al de la media nacional», manifiesta sobre este aumento de los viajes Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías, para quien «la calidad del servicio es sin duda uno de los factores de crecimiento que explican que la recuperación del uso del bus desde la pandemia en nuestra ciudad sea superior a la media nacional».

La fijación del precio del bus en 45 céntimos si se utiliza el bonobús general desde el 1 de julio, fecha hasta la que costaba tan solo 38 céntimos, no ha influido en el incremento de los usuarios este año, que concluirá con un millón más de viajes. El Ejecutivo central ya anunció que mantendrá en 2026 las bonificaciones del 20% para el transporte público, incluso sin que ayuntamientos o gobiernos autonómicos contribuyan con otro porcentaje, como sucedió en años anteriores. El Ejecutivo da la posibilidad de que esas administraciones amplíen las rebajas, aunque en A Coruña el Concello todavía no se ha pronunciado sobre esta iniciativa.

Prada pone de relieve que la subida del volumen de viajeros se produce además «en una situación excepcional» debido a que la concesión del bus urbano caducó en diciembre de 2024, lo que el director de Tranvías considera que genera «incertidumbre» en la compañía sobre su continuidad al frente de este servicio.

A pesar de ello, el pasado octubre incorporó a su flota tres nuevos autobuses que se caracterizan por sus bajas emisiones de gases, el sistema de aire acondicionado y sensores para contar los viajeros mediante rayos infrarrojos. La empresa, que cuenta con casi trescientos empleados, ya añadió a su flota, integrada por 99 vehículos para prestar servicio en 24 líneas, un autobús eléctrico en el año 2023 y otro articulado en 2024.

El número de vehículos de la compañía es, sin embargo, solo ligeramente superior al que tenía hace 25 años, ya que en 2000 la flota estaba compuesta por 93 autobuses y transportó en ese año a 20,3 millones de personas. Con más de ocho millones más de usuarios, la concesionaria solo ha incrementado en seis unidades su parque, mientras son habituales las quejas de los usuarios por el abarrotamiento de los buses en las horas punta y en determinadas épocas del año.

La relación de la concesionaria del transporte público con el Concello ha sido convulsa desde que en 2018 el Gobierno local de Marea Atlántica decidió rebajar las tarifas de forma unilateral al entender que los beneficios de Tranvías eran excesivos. La compañía presentó una reclamación y el pasado septiembre un juzgado coruñés negó que el Concello tuviera que pagar los 15,31 millones de euros que solicitaba, tanto por la bajada de precios como por la negativa a subirlas en 2019 y 2022, ya que el PSOE al frente del Ejecutivo municipal.

También con los socialistas se produjeron fricciones en los últimos tiempos como consecuencia del retraso en el abono de la subvención que el Concello concede para el bonobús. La demora en recibir las cantidades llevó a la empresa a reclamarlas en los juzgados en varias ocasiones, en lo que obtuvo resoluciones favorables a sus intereses que obligaron al Gobierno local a hacer efectivos los pagos pendientes.

El contrato se licitará a comienzos de 2026

El comienzo de 2026 marcará una nueva etapa el transporte público urbano de A Coruña, ya que en el primer trimestre se abrirá la licitación del nuevo contrato, aunque en una fecha que todavía está por determinar, ya que los pliegos de condiciones que regirán el concurso todavía no están presentados.

A esto se une que por el momento se desconoce si tendrán que ser examinados por la Oficina Nacional de Evaluación, lo que podría demorar aún más la puesta en marcha del concurso. El objetivo del Gobierno local es que la nueva concesión entre en funcionamiento el 31 de mayo de 2027, solo ocho días después de las próximas elecciones municipales.

La empresa que se haga cargo del servicio lo prestará por un periodo de quince años, mucho menor que la duración del anterior contrato, que se inició en 1986 de la mano de la Compañía de Tranvías y concluyó al final de 2024, aunque la sociedad continúa al frente del transporte en la ciudad y seguirá haciéndolo hasta que haya una adjudicación. Para poner en marcha esta licitación, el Concello organizó previamente un proceso participativo para recoger opiniones de los usuarios e incluyó en el contrato de elaboración de los pliegos la redacción de un nuevo mapa de líneas del bus urbano y un plan de movilidad urbana.

El volumen de viajeros existente en la ciudad hace prever que las principales empresas nacionales del sector del transporte concurran a esta licitación, además de la propia Compañía de Tranvías, que está a la espera de conocer las características de esta operación.

El bus terminará a las 21.30 horas el día 31 y de noche habrá dos búhos

El 31 de diciembre y el 1 de enero el servicio de autobús urbano contará con horarios específicos, ya que se prestará con normalidad hasta las 21.30 horas del primero de ellos, cuando los vehículos de Tranvías regresarán a las cocheras. Una vez suenen las campanadas, los buses-búho comenzarán a circular a partir de las 00.30 horas. Serán dos los autobuses que realizarán la ruta, uno en el sentido habitual y otro en el sentido inverso. Estos dos trabajarán hasta las 07.30 horas con una frecuencia de 30 minutos. Desde esa hora y hasta las 10.00 horas no habrá ningún servicio, que se recuperará con dos buses por línea a excepción de la 6A, que tendrá solo uno.

