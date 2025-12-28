La TVG ultima 'Expediente Oculto', un gran formato que introduce al espectador en la investigación

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), antigua CRTVG, estrenará producción de Expediente Oculto, un nuevo formato de investigación que se configura como una de las apuestas editoriales y productivas más ambiciosas de la televisión pública gallega para la próxima temporada. Producido por TEX45, el proyecto constará de 13 episodios y propone una mirada rigurosa y transversal sobre crímenes reales, actualidad judicial y social y leyendas y misterios de Galicia.

Expediente Oculto no nace únicamente para informar, sino para implicar al espectador en el proceso de análisis, invitándolo a seguir la evolución de cada caso, a contrastar puntos de vista y a formular sus propias preguntas a medida que avanza el programa.

Patricia Abet, presentadora y conductora de un relato compartido

La periodista Patricia Abet es la presentadora y conductora de Expediente Oculto y ejerce un papel central en los tres bloques del programa. Su función va más allá de la presentación: es la encargada de ordenar el relato, introducir las claves del caso, facilitar el diálogo entre especialistas y acompañar al espectador a lo largo de todo el proceso de investigación.

La presentadora Patricia Abet / LOC

Su estilo de conducción busca la claridad y la proximidad, favoreciendo un tono de debate accesible sin renunciar al rigor, con el objetivo de que el espectador no sea un mero observador, sino un participante activo en la reflexión.

Un formato estructurado para evolucionar con el espectador

Expediente Oculto se articula alrededor de tres mesas de análisis, concebidas como espacios de debate vivo, en los que la información no se cierra, sino que evoluciona a medida que se incorporan datos, voces y puntos de vista.

Mesa de crímenes dedicada al análisis de casos criminales reales acontecidos en Galicia, desde una perspectiva jurídica, investigadora y humana. Una mesa de actualidad centrada en sucesos recientes, procesos judiciales en curso y cuestiones de impacto social, aportando contexto y claves interpretativas. Una mesa de leyendas y misterios orientada al análisis del patrimonio inmaterial gallego, las leyendas, los enigmas históricos y los fenómenos paranormales, tratados con documentación y espíritu crítico.

El programa cuenta con tres mesas de análisis y su objetivo no es ofrecer respuestas cerradas sino herramientas para pensar

Esta estructura permite que el programa avance por capas, haciendo que el espectador vaya descubriendo información al mismo tiempo que los colaboradores la analizan en plató.

El plató como espacio de encuentro y análisis compartido

El plató de Expediente Oculto está concebido como un espacio de investigación contemporáneo, en el que la mesa central funciona como auténtico núcleo editorial del formato. No es un elemento escenográfico, es el punto donde se organizan los hechos, se confrontan versiones y se construye la lectura de cada caso.

Junto a esa mesa, el programa incorpora de forma recurrente realidad aumentada, integrada en la narrativa como un recurso de apoyo a la comprensión. Estos elementos permiten visualizar información compleja con claridad, sin sustituir el trabajo de investigación, sino reforzándolo.

Fotograma de un caso / LOC

A través de la realidad aumentada, Expediente Oculto podrá representar, entre otros recursos: reconstrucciones de escenarios y espacios (localizaciones, recorridos, puntos clave), situación de pruebas y elementos relevantes sobre un mapa o maqueta virtual, cronologías y explicaciones visuales que ayudan al espectador a seguir el análisis con precisión.

La realidad aumentada está al servicio del contenido: clarifica, ordena y facilita la lectura, manteniendo siempre el rigor y evitando cualquier enfoque espectacularizante.

Colaboradores fijos e invitados que aportan experiencia y proximidad

Mesa de crímenes y mesa de actualidad

Ambos bloques cuentan con un equipo fijo formado por J.A.V. Taín, magistrado, aportando análisis jurídico y comprensión del proceso penal y Xurxo Melchor, periodista especializado en tribunales y sucesos, encargado de la contextualización informativa y del seguimiento de los casos. En la mesa de crímenes, cada episodio incorpora además un representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil o Policía Nacional), que aporta la visión operativa de la investigación y un experto específico en el crimen tratado, directamente relacionado con la naturaleza del caso.

Este diseño permite que el espectador escuche voces que conocen los hechos desde dentro, favoreciendo una comprensión más directa y realista.

El juez Vázquez Taín / LOC

Mesa de leyendas y misterios

El bloque de leyendas y misterios cuenta con un equipo fijo integrado por Carlos Gabriel Fernández, historiador e investigador de la tradición oral y de la memoria histórica. Carlos Tresandí, presentador e investigador del fenómeno paranormal, y Pablo Sangiao, investigador y sensitivo encargado de sentir y transmitir las sensaciones que en cada investigación.

En cada episodio, esta mesa suma un invitado vinculado al caso o al lugar investigado, aportando conocimiento directo. En muchos casos se tratará de testigos reales, personas que afirman haber vivido experiencias relacionadas con los fenómenos analizados. La presencia de estos perfiles contribuye a generar un relato más cercano, en el que el espectador puede reconocer voces, lugares e historias familiares.

Una metodología que fomenta la reflexión compartida

Cada episodio se construye con una metodología clara: Presentación del caso o fenómeno, contextualizado. Aporte progresivo de información, con apoyo documental y visual. Debate abierto en mesa, donde se contrastan interpretaciones. Recreaciones y piezas audiovisuales explicativas, sin dramatización excesiva. Cierre reflexivo, dejando espacio a la interpretación y a la participación intelectual del espectador. Expediente Oculto no ofrece respuestas cerradas, sino herramientas para pensar.