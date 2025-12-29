El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos

El Concello de A Coruña dispone de datos que avalan el incumplimiento de las condiciones mediante las que se autorizó el mercado navideño de la plaza de María Pita, según informó este lunes la alcaldesa, Inés Rey, quien añadió que el Gobierno local podría “iniciar un procedimiento sancionador” que incluiría la prohibición de concurrir a licitaciones públicas durante tres años.

Rey detalló que las condiciones de la autorización de uso concedida al empresario recogen “incumplimientos que se pueden calificar como muy graves, que pueden ser sancionados con una multa entre el 8 y el 10% de la oferta” y que “existe la posibilidad de reclamar indemnización de daños y perjuicios”, por lo que el Concello estudia “todas las posibilidades que se abren” para exigir el cumplimiento de lo acordado.

Así iban a ser las casetas del Poblado de Navidad de María Pita / LOC

Al tratarse de una autorización para utilizar la plaza, la alcaldesa explicó que “las relaciones entre los comerciantes, los proveedores y demás le corresponden a la empresa”, pero que el Concello ha requerido al adjudicatario “formalmente el cumplimiento de esos pliegos”.

“Tenemos capacidad para sancionar al promotor y, por lo tanto, estudiaremos si es posible iniciar algún tipo de acción para garantizar el cumplimiento de lo que inicialmente se había previsto”, declaró Rey.

Poblado navideño de María Pita / Carlos Pardellas

También aseguró entender “la decepción que hay por parte de los comerciantes y de la ciudadanía también” por la forma en la que se está desarrollando el mercado navideño, ya que afirmó comprender “que los problemas que han vivido les incomoden y que estén molestos”.

Sobre el público que acude a las casetas señaló que “la afluencia desde la primera semana, cuando ya se puso todo en marcha, está siendo muy positiva”.