El Consorcio de Turismo eleva su inversión en aerolíneas el año en el que vencen varios contratos

El aeropuerto de Alvedro encara, en el año que comienza en pocos días, la necesidad de sacar a concurso de nuevo varios convenios para mantener algunas de las rutas que opera, como Valencia, Málaga y Londres-Gatwick. En este contexto, el Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña ha incrementado la dotación destinada a compañías aéreas, con el fin, tal y como recoge la memoria de Alcaldía, de «garantizar la renovación de las rutas».

Este año, la urgencia es renovar Málaga y Valencia, que ahora gestiona Volotea por un montante de 192.995 euros anuales cada uno, y Londres-Gatwick, que oferta Vueling, con la demanda de los usuarios sobre la mesa de volver a conectar la ciudad con Heathrow, como lo estaba antes de la pandemia, dadas sus ventajas operativas y comunicativas sobre Gatwick. En el caso de Binter, A Coruña paga unos 332.750 anuales por el enlace con Gran Canaria, un contrato que vence en marzo. En el caso de Tenerife Norte, el vuelo dejó de operar en octubre, pero lo hacía sin ayudas públicas.

La partida destinada a estos contratos de cara a 2026 roza los dos millones de euros —1.955.316 euros—, lo que supone un incremento con respecto a 2025 del 14,62%, es decir, unos 249.458 euros más, que encaja con el montante que el Consorcio destina de media a cada uno de estos contratos.

La aerolínea Easyjet, por su parte, tiene también convenio con Turismo para unir Alvedro con Milán y Ginebra. Cada uno de los contratos supera los 320.000 euros, pero estos están activos hasta 2027. En un principio, también se había adjudicado a Easyjet la ruta a Ámsterdam por 332.750 euros anuales durante tres años, pero las restricciones impuestas al aeropuerto de Schiphol para reducir el número de pasajeros hizo que la compañía nunca llegase a poner en marcha esta ruta. El Concello aseguró que dicho contrato nunca llegó a pagarse.

Más fondos al Consorcio

En el presupuesto para 2026 que el Gobierno local aprobó la pasada semana tras pactarlo con el BNG, la partida destinada a financiar el Consorcio de Turismo sube con respecto al ejercicio anterior, y se eleva hasta los 4,3 millones, de los cuales cerca de la mitad —más de un 45%— está destinado a las compañías aéreas que operan en Alvedro. Supone una subida porcentual de la dotación al Consorcio de un 16% con respecto a las cuentas anteriores, que reservaban 3,7 para el ente. El presupuesto total del Consorcio de Turismo es de 4.498.100 euros. Además de la aportación municipal, el organismo tiene ingresos de unos 179.000 euros en concepto de tasas o venta de entradas de la Torre de Hércules y recibe financiación del Puerto de A Coruña (15.000 euros), la Diputación (1.000 euros) y la Cámara de Comercio (100 euros).

Las catorce rutas que propone Aena

Palma de Mallorca encabeza un listado de 14 ciudades que Aena propone estudiar para futuras rutas con Alvedro, y que incluye enlaces perdidos como Sevilla, Alicante y París. La empresa pública presentó el listado de «rutas potenciales» en la Mesa de Conectividad, el grupo de trabajo constituido entre Aena, Xunta y A Coruña, Vigo y Santiago, a través de una estadística de viajeros entre A Coruña y otras ciudades en base a la geolocalización de teléfonos. En la lista, además del destino mallorquín, figuran Sevilla y Alicante, para los que Aena propone Vueling y Volotea, y París, en las que menciona compañías como Vueling, Easyjet y Air France/Transavia.

La compañía pública también explora rutas novedosas, como el enlace a través de Brussels o Transavia con Bruselas, o volar a Jerez, Murcia o Granada con Volotea. La última de las urbes en la que no hay un estudio de rutas pasadas es Roma, con decenas de miles de consultas en Skyscanner de personas interesadas. Aena propone a Easyjet o a KLM/Transavia para operar la ruta con Ámsterdam, y Vueling y Volotea para Bilbao y Zaragoza. Para Ibiza, la empresa pública propone vuelos de Vueling o Air Nostrum, aunque puntualiza que solo para verano. El listado se cierra con Lisboa.