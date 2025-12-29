La Diputación de A Coruña prevé mantener el nombre del teatro Colón

La Diputación de A Coruña, propietaria del recinto, informó a este periódico que no prevé modificar la denominación del teatro Colón, recinto para el que la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica y la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda reclaman que lleve el nombre de la actriz coruñesa María Casares.

Ambas entidades efectuaron esa propuesta a raíz de la decisión del Gobierno local de plantear que la futura estación intermodal de la ciudad sea bautizada como María Casares. La iniciativa ya la defendió en el pasado Marea Atlántica y no llegó a llevarse a cabo. El colectivo Alexandre Bóveda remitió una carta abierta a la alcaldesa, Inés Rey, en la que considera que el teatro propiedad de la Diputación es el «lugar natural» para rendir homenaje a María Casares y añade que su postura constituye una demanda del sector cultural coruñés.

Para la entidad, conceder esa denominación a la intermodal supone «quitarse el problema de encima», así como optar por el «camino fácil» para «no molestar al status quo conservador».

Para Alexandre Bóveda, «María Casares no fue una viajera de paso por esta ciudad» y estima que una parte de A Coruña «sigue tratándola como una extranjera», de la que dice que propone su nombre para una infraestructura de transporte «mientras se le niega su lugar natural, el teatro Colón».