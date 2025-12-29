Escolares de A Coruña protagonizan un flashmob en Marineda como avance del 'Concierto por la Paz'

El centro comercial Marineda City ha acogido este lunes un anticipo del ‘Concierto por la paz’ que reunirá a escolares, formaciones musicales, coros de la ciudad y a reconocidos artistas el próximo domingo 11 de enero en el Coliseum. Los participantes en el proyecto educativo ‘Chorus’ han protagonizado un flahsmob en el que que los jóvenes cantantes fueron incorporándose de forma progresiva desde distintos puntos de la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta cero del centro comercial, para interpretar algunos de los temas que formarán parte del concierto final en el Coliseum. Los clientes y visitantes han podido disfrutar de esta experiencia artística como avance de un concierto que incluirá bandas sonoras de películas, música popular y obras adaptadas al público infantil.

La iniciativa, impulsada por la concellería de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica, tiene como objetivo fomentar la práctica del canto coral desde la etapa escolar. La Orquestra Sinfónica de Galicia, la Xoven Orquestra, los Coros de la OSG, el Coro GAOS, el Coro Mini GAOS y el Coro Infantil del Conservatorio Profesional de Música da Coruña son algunas de las agrupaciones musicales que forman parte del proyecto enmarcado en los actos conmemorativos del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se celebra cada 30 de enero.