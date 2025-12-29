El Gobierno condiciona las inversiones en Alvedro a la demanda de tráfico

Las inversiones en los aeropuertos españoles previstas en el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA III), que se desarrollará de 2027 a 2031, «se fundamentan exclusivamente en estimaciones técnicas de la demanda de tráfico aéreo», según responde el Gobierno central a una pregunta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Los populares mencionan en su iniciativa que el aeropuerto de Alvedro «atraviesa una difícil situación por el debilitamiento de la presencia de Iberia» al trasladar parte de sus vuelos a Madrid a la compañía Air Nostrum, que usa aviones más pequeños y que todavía se desconocen las inversiones programadas en Galicia en el DORA III, al que consideran una «oportunidad real para corregir desequilibrios, asegurar inversiones justas y reforzar el papel del aeropuerto de A Coruña como infraestructura estratégica».

La respuesta del Ejecutivo central es que el DORA III contiene inversiones por valor de 12.888 millones y que estas «no responden a criterios de oportunidad política ni de equilibrio entre comunidades autónomas». Para justificar que solo se tenga en cuenta el tráfico aéreo, señala que «no hacerlo así conllevaría desarrollar infraestructuras que quedarían infrautilizadas».

La pregunta de los diputados del PP está firmada el 29 de octubre, pese a que el DORA III fue presentado el 18 de septiembre y se dio a conocer que para Alvedro está previsto mejorar la operativa de los vuelos nacionales, construir un nuevo edificio de bomberos y cocheras, urbanizar la zona de aviación general, el aumento del ancho de la franja y la mejora en ayudas visuales, aunque no la ampliación de la terminal de viajeros.