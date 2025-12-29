Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 30 de diciembre

Exposiciones, conciertos, humor, charlas, espectáculos infantiles... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

Sala Municipal de Exposiciones Salvador de Madariaga en Durán Loriga.

Sala Municipal de Exposiciones Salvador de Madariaga en Durán Loriga. / LOC

RAC

Siguen los ‘monicreques’ con Títeres Cachirulo

18.00 horas | Espectáculo O apalpador contra o ladrón de xoguetes. La edad mínima es de 3 años. Dura 50 minutos. Hay entradas en Ataquilla por un precio de 6,80 euros.

Fórum Metropolitano

Taller infantil de bastoncillos de Navidad

18.00 horas | Los más pequeños de la casa podrán disfrutar con un taller muy navideño de creación de bastoncillos de Navidad. La entrada es gratuita, pero hay que inscribirse previamente.

El Corte Inglés

Gran concierto de Año Nuevo

21.00 horas | La gira más famosa con música de Johann Strauss acompañada de ballet llega a A Coruña. De el Danubio azul a la Marcha Radetzky. Hay entradas desde 50,60 euros.

Palacio de la Ópera

Maratón de baile vecinal Ghastas Pista

19.00 horas | El maratón de baile vecinal Ghastas Pista vuelve de la mano de Colectivo rpm en el bar La Barra con entrega de dorsales desde las seis de la tarde y un jurado popular.

Bar la Barra.

Exposición sobre el legado de Castelao

18.30 horas | La exposición Camiño ao Estatuto muestra el legado político y cultural de Castelao y de otros intelectuales gallegos. La entrada es gratuita.

Sala Salvador de Madariaga

Fiesta infantil con los Reyes Magos

17.30 horas | El centro cívico de Monte Alto celebra una fiesta infantil con actividades lúdicas y talleres dinámicos además de la presencia de los Reyes Magos.

Centro Cívico Monte Alto

