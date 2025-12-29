Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 29 de diciembre

Exposiciones, conciertos, humor, charlas, espectáculos infantiles... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

Concierto de música de cine de la Sinfónica en María Pita

Concierto de música de cine de la Sinfónica en María Pita / Germán Barreiros / Roller Agencia

RAC

Presentación de ‘La reina de los Cantones’

13.00 horas | Novela de costumbres coruñesas de Pedro Gamo Ortega. Se trata de la edición facsímil del año 1925. Intervienen Manuel Santiago Arenas y Rosa Otero.

Librería Arenas | Cantón Pequeño, 26

Sesión de ‘monicreques’ con Teatro Babaluva

18.00 horas | Cuenta la historia de Tita, una niña de 8 años muy despierta que atraviesa distintas emociones en su vida cotidiana. Es para mayores de 4 años. La entrada cuesta 6,80 euros.

Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1

Taller para crear a los Reyes Magos

18.00 horas | Nunú te cuida ofrece un taller para que los más pequeños hagan a Melchor, Gaspar y Baltasar en diferentes materiales.

El Corte Inglés | Ramón y Cajal, 57

Risas con Rober Bodegas, Javier Veiga y David Amor

19.00 y 21.30 horas | Esfínter 5 reúne a tres grandes de la comedia en el escenario del teatro Colón. Queda alguna entrada disponible desde 23,76 euros.

Teatro Colón | Marina, 7A

Un paseo por los eclipses en el cine

19.30 horas | En esta sesión se analizará cómo el cine retrató los eclipses. Una oportunidad única para unir ciencia y cine. Organiza la Agrupación Astronómica Ío.

Casa de las Ciencias | Parque de Santa Margarita

Concierto sinfónico con canciones de películas

21.00 horas | La mejor música de John Williams y Hans Zimmer con la Hollywood Symphony Orchestra. De Stars Wars o Harry Potter a Gladiator y Piratas del Caribe.

Palacio de la Ópera | Glorieta de América

