El concejal del PP en A Coruña Roberto García será el nuevo secretario xeral para o Deporte de la Xunta
La abogada Militza Prieto lo sustituirá en el grupo municipal
El concejal del PP en A Coruña, Roberto García, sustituirá a José Ramón Lete Lasa como secretario xeral para o Deporte de la Xunta, según ha anunciado este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda. Tras su nuevo nombramiento, el PP de A Coruña ha comunicado que entrará a formar parte del grupo municipal la abogada Militza Prieto.
Militza Prieto ejerce como abogada en España desde 1994, es mediadora inscrita en el Servicio de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y colabora con asociaciones como APEJUVEG, ayudando en temas de extranjería y solicitud de pensiones.
El Partido Popular felicita a Roberto García por su gran trabajo en el grupo municipal en defensa de deportistas y clubes coruñeses, que continuará ahora en su nueva responsabilidad como Secretario Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia.
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»
- Kiwoko cierra su tienda en Marineda y esta es la carta de despedida de la plantilla de A Coruña: «La empresa dice amar a los animales pero olvida cuidar a las personas»
- El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse