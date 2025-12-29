El concejal del PP en A Coruña Roberto García será el nuevo secretario xeral para o Deporte de la Xunta

El concejal del PP en A Coruña, Roberto García, sustituirá a José Ramón Lete Lasa como secretario xeral para o Deporte de la Xunta, según ha anunciado este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda. Tras su nuevo nombramiento, el PP de A Coruña ha comunicado que entrará a formar parte del grupo municipal la abogada Militza Prieto.

Miguel Lorenzo junto a Militza Prieto. / LOC

Militza Prieto ejerce como abogada en España desde 1994, es mediadora inscrita en el Servicio de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y colabora con asociaciones como APEJUVEG, ayudando en temas de extranjería y solicitud de pensiones.

El Partido Popular felicita a Roberto García por su gran trabajo en el grupo municipal en defensa de deportistas y clubes coruñeses, que continuará ahora en su nueva responsabilidad como Secretario Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia.