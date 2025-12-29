Una mujer resulta herida en un atropello en la calle Nicaragua

Una mujer ha resultado herida en un atropello registrado hoy en A Coruña. Ha ocurrido poco antes de las 10.25 horas en la calle Nicaragua a la altura de la confluencia con la calle Enrique Dequidt cuando una mujer de 61 años cruzaba la calzada por un paso de peatones sin regulación semafórica y resultó alcanzada por un vehículo, según informa la Policía Local. Al lugar del atropello ha acudido una ambulancia de Emerxencias 061 y el tramo de la calle Nicaragua donde ha ocurrido el accidente permanece cortada desde las 10.25 horas. Efectivos del 092 están también en el punto donde se ha registrado este atropello para regular la circulación.

*EN AMPLIACIÓN