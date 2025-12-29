El Estado planifica mejorar los cierres de vías en As Xubias tras las seis muertes

Los trenes que discurren por las vías entre Os Castros y A Pasaxe se han cobrado al menos seis vidas desde 2016, la última de ellas la de una mujer arrollada por un ferrocarril que circulaba por Casablanca este mes de junio. A inicios de 2024, en una respuesta a la senadora del BNG Carme da Silva, el Estado afirmó que preparaba un proyecto de cerramientos que incluía la zona de As Xubias, pero este nunca se ha concretado. En otra respuesta de este mes de noviembre al diputado nacionalista Néstor Rego, el Gobierno señala que tiene «en fase de planificación» un proyecto para reponer y ejecutar cierres, que incluye «el tramo de vía férrea que discurre próximo a la ría de O Burgo, en las zonas de Os Castros, As Xubias y A Pasaxe», pero no hay fechas.

El Estado no responde a varias preguntas que planteaba el BNG, que recuerda que, además de la mujer arrollada este año, hubo más fallecidos en 2016, 2017, 2018, 2023 y 2024. Los nacionalistas inquirían si Adif tiene previsto reformar el paso elevado sobre la calzada, en «avanzado estado de deterioro» y habilitar pasos de peatones. En 2024, el BNG ya había protestado por que en As Xubias existiesen zonas con vallas y otras con cerramientos con «deterioro», por donde «se cuelan viandantes», pero el Estado respondió en ese momento que la infraestructura estaba en «buen estado» y que las aperturas que se producen en los cerramientos «se reparan en cuanto se detectan».

Fuentes de Adif consultadas por este diario indican que la obra afectará al tramo que discurre junto a la ría de O Burgo de la línea 800 A Coruña-León. Del proyecto quedaría excluido una pequeña línea, la 834, que con poco más de 2.000 metros conecta la terminal de San Diego, situada en los muelles interiores, con la línea 800. La empresa que gestiona las infraestructuras ferroviarias no aclaró a este diario en qué zonas se instalarán cierres y qué características tendrán, pues «de momento no hay detalles concretos» sobre el plan de mejora. Adif indica que está «trabajando en la redacción» del proyecto, en el que «se definirán los tramos en los que se actuará así como la tipología de cerramientos a instalar».

Caminantes y vecinos

Los cruces por las vías están prohibidos, pero en la zona de Os Castros y O Burgo transcurren cerca de casas y zonas de cultivo, y en la zona del cruce de Casablanca es fácil acceder a la vía sin impedimentos. Los trenes pitan cuando pasan por la zona, por su peligrosidad, pero los accidentes y las muertes continúan.

Según señalaron a este diario en junio personas conocedoras de la investigación del último siniestro mortal, la víctima era vecina de la zona, y algunas fuentes apuntaron a que posiblemente tenía una huerta cerca y cayó por accidente a la infraestructura de ferrocarril cuando circulaba junto a ella. En abril de 2023 otra persona murió arrollada en la misma zona, en la que se encuentra el enlace con la vía que viene de San Cristóbal.

El incidente de 2024 se produjo a la altura del Materno Infantil, y la víctima fue una mujer que caminaba por las vías de madrugada. En 2018, una mujer fue arrollada en el túnel ferroviario próximo al concesionario Renault. En 2017 otra mujer murió en la zona de Oza, junto a la antigua iglesia, y en 2016 un tren atropelló a un hombre en A Pasaxe.