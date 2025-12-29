Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roban de madrugada en una librería del Agra do Orzán en A Coruña

La Policía Científica se desplazó a la zona para proceder a la inspección

La Policía Científica, en la Librería Ramos

La Policía Científica, en la Librería Ramos / Carlos Pardellas

Ana Carro

A Coruña

La Librería Ramos, ubicada en la calle Andrés Gaos, en el Agra do Orzán, en A Coruña, sufrió un robo de madrugada. Al llegar al lugar, el responsable del comercio se encontró la puerta rota. Sin embargo, no ha querido hablar con este diario ni detallar qué le han sustraído.

El robo --o tentativa-- se produjo de madrugada, cuando los agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar, aunque no fueron capaces de contactar con el propietario. Esta mañana, ha acudido a la tienda la Policía Científica para proceder a la inspección.

