Roban de madrugada en una librería del Agra do Orzán en A Coruña
La Policía Científica se desplazó a la zona para proceder a la inspección
A Coruña
La Librería Ramos, ubicada en la calle Andrés Gaos, en el Agra do Orzán, en A Coruña, sufrió un robo de madrugada. Al llegar al lugar, el responsable del comercio se encontró la puerta rota. Sin embargo, no ha querido hablar con este diario ni detallar qué le han sustraído.
El robo --o tentativa-- se produjo de madrugada, cuando los agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar, aunque no fueron capaces de contactar con el propietario. Esta mañana, ha acudido a la tienda la Policía Científica para proceder a la inspección.
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»
- Kiwoko cierra su tienda en Marineda y esta es la carta de despedida de la plantilla de A Coruña: «La empresa dice amar a los animales pero olvida cuidar a las personas»
- El anticiclón llega este viernes a A Coruña y viene para quedarse