Estos son los conciertos que vendrán a A Coruña en 2026

Aunque 2025 no ha llegado a su fin, de cara a 2026 ya se anuncian muchos conciertos en A Coruña. Importantes bandas y artistas tanto locales como nacionales o internacionales incluyen la ciudad en sus giras para el próximo año. Un año en el que, A Coruña volverá a ser uno de los grandes focos de atracción del noroeste peninsular para melómanos, fans de los sonidos emergentes, clásicos seguidores de los artistas de siempre y para el público general. Esta es la selección de propuestas musicales que acogerá A Coruña este 2026, diseñadas para todas las edades y una amplia heterogeneidad de estilos.

10 y 11 de enero. Sés

La cantautora coruñesa María Xosé Silvar, Sés, presenta en el teatro Colón, en doble fecha, su nuevo trabajo, el libro-disco Nadando na incerteza.

24 de enero. Rafa Sánchez

Rafa Sánchez de La Unión se subirá al escenario del teatro Colón escenario para hacer un recorrido por las canciones más icónicas de su trayectoria con el espectáculo Biografía. Las entradas están disponibles desde 32,40 euros.

Rafa Sánchez, de La Unión, en concierto. / EP

29 de enero. Eladio Carrión

Eladio Carrión, una de las voces más influyentes del panorama urbano latino, ha anunciado iniciará su gira española en A Coruña. El concierto será el próximo 29 de enero de 2026. Las entradas se venden desde el 1 de octubre a partir de sfx-events.com. Más información.

30 y 31 de enero. La M.O.D.A.

El grupo La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) empieza 2025 con fuerza con el anuncio del nuevo disco y nueva gira. El grupo procedente de Burgos hará doble parada en A Coruña, será en la sala Pelícano los días 30 y 31 de enero de 2026.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol (M.O.D.A.) en concierto. / Santos Álvarez

31 de enero. Mocedades y Los Panchos

Dos clásicos indiscutibles de la música en español como Mocedades y Los Panchos actuarán juntos en el teatro Colón, en el marco de una gira mundial que pretende tender puentes entre generaciones.

31 de enero. Amaia

Amaia visitará A Coruña el 31 de enero para dar un concierto en el Coliseum como parte de su gira por los principales recintos de España. Tras varios meses de espera tras la publicación de su último disco, Si abro los ojos no es real, sus seguidores podrán disfrutar de sus éxitos en un directo que promete ser uno de los momentos destacados del inicio de año en la ciudad. Las entradas, a la venta desde el 14 de octubre.

Amaia en O Son do Camiño / Jesús Prieto

7 de febrero. Mikel Izal

El cantante español Mikel Izal continúa con su gira El miedo y el paraíso, con la que ya visitó el Morriña Fest este verano. Actuará en el Coliseum con Merino como artista invitado. Las entradas se venden en theproject.es desde 42€.

8 de febrero. Jeff Tweedy

El líder y fundador de Wilco, Jeff Tweedy, presentará en A Coruña su nuevo trabajo en solitario, ‘Twiling Override’, en su único concierto programado en Galicia.

El cantante, guitarrista y compositor Jeff Tweedy, líder de Wilco, durante un concierto. / EFE / David Aguilar

15 de febrero. Jeanette

Jeanette, autora de temas como Por qué te vas, llevará su gira 50 aniversario a Palexco el 15 de febrero.

La cantante Jeanette. / EFE

21 de febrero. Amaral

El dúo zaragozano Amaral, una de las bandas más importantes de los últimos años en la música española, volverá a A Coruña a presentar su nuevo disco dentro de la gira Dolce Vita Tour. Eva Amaral y Juan Aguirre visitarán el Coliseum de A Coruña el próximo 21 de febrero, que cae en sábado. Las entradas, desde el viernes 24 de octubre en Ataquilla.

Amaral / L.O.

21 de febrero. Miguel Ríos

Miguel Ríos actuará el 21 de febrero en el teatro Colón, con las entradas ya agotadas.

El cantante Miguel Ríos durante una actuación. / Europa Press

27 de febrero. Taburete

Taburete presenta en A Coruña su sexto álbum ‘El perro que fuma’. El concierto en A Coruña será en la sala Pelícano el 27 de febrero y las entradas ya pueden adquirirse en la web oficial de la banda desde 35 euros.

La banda Taburete. / Ricardo Rubio

28 de febrero. Yerai Cortes

El guitarrista y compositor de flamenco visita A Coruña para presentar su versión más íntima y personal en un espectáculo programado al margen de su gira. Una "oportunidad única" para gozar en directo de un artista que redefine los límites del flamenco al combinar su raíz con nuevas vías creativas. Las entradas están a la venta en Ataquilla desde 30,24 euros.

El guitarrista de flamenco Yerai Cortés durante una actuación. / EP

28 de febrero. Café Quijano

Café Quijano presentará en el Palacio de la Ópera de A Coruña su gira Miami 1990.

5 de marzo. The Kooks

Solo tres fechas en España: Madrid, Barcelona y A Coruña. La banda The Kooks, una de las más influyentes del indie-rock de los 2000, anuncia nueva gira para el próximo año y una de las paradas será el 5 de marzo en la Sala Pelícano.

14 de marzo. Fórmula V

La banda liderada por Paco Pastor presentará himnos como ‘Cuéntame’, ‘Eva María’ o ‘Vacaciones de verano’ en el teatro Colón el próximo 14 de marzo. Las entradas han salido a la venta entre los 38 a los 48 euros.

14 de marzo. Rufus T. Firefly

La banda de rock alternativo liderada por Julia Martín-Maestro y Víctor Cabezuelo ha anunciado que actuará en la sala Pantalán de A Coruña el 14 de marzo.

Rufus T. Firefly. / LOC

18 de marzo. Repion

El trío formado en Madrid actuará en la sala Pantalán en el marco de los directos Vibra Mahou. Las entradas pueden adqurirse desde 22,30 euros.

11 de abril. Celtas Cortos

El grupo vallisoletano Celtas Cortos incluye A Coruña en la gira de su 40 aniversario y tocará en el Coliseum coruñés el 11 de abril de 2026. Más información.

Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos. | // PABLO ALONSO / REDACCIÓN

11 de abril. Luz Casal

La cantante de Boimorto actuará en el Palacio de la Ópera en el marco de su gira Me voy a permitir. Las entradas pueden adquirirse desde 54,70 euros.

La cantante Luz Casal en concierto. / EFE

17 de abril. Hijos de la Ruina

El trío formado por Natos y Waor junto a Recycled J actuará en el Coliseum el 17 de abril. Las entradas ya se venden en entradas.com y Tomaticket desde 55 euros.

18 de abril. Viva Suecia

El grupo de indie Viva Suecia visitará A Coruña el 18 de abril de 2026 en su nueva gira que acaba de anunciar. Más información.

Viva Suecia en el concierto de A Coruña en 2018 / Carlos Pardellas

19 de abril. Operación Triunfo

El Coliseum recibirá una de las paradas de los Conciertos OT 2025 por grandes recintos de todo el país con los 16 concursantes de la edición de este año y con el coruñés, Martín Yáñez, Tinho como una de las sensaciones del concurso, por su voz, su personalidad y su humor.

Martín Yáñez, Tinho, en una gala de ‘OT’. / LOC

25 de abril. El Arrebato

El Arrebato llevará su gira El viaje inesperado al Palacio de la Ópera el 25 de abril. Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de Ataquilla y en el kiosco de la plaza de Ourense. Los precios oscilan entre los 39,73 a los 49,36 euros, según la ubicación. Más información.

El Arrebato durante un concierto / A.J. GONZÁLEZ

30 de abril. Rodrigo Cuevas

El artista asturiano presentará en Galicia su nueva propuesta escénica, La Belleza, con única fecha en A Coruña.

Rodrigo Cuevas, en una foto promocional / LOC

7 de mayo. Mad Caddies

Los californianos Mad Caddies anuncian una gira en salas que pasará por el Playa Club el 7 de mayo. A Coruña será su primera parada en España para presentar su propuesta de presentar reggae, ska y punk.

9 de mayo. Iván Ferreiro

El cantante Iván Ferreiro repasará en su nueva gira sus 35 años de trayectoria en la música. El tour 'Hoy x ayer' pasará por el Coliseum de A Coruña 9 de mayo.

Iván Ferreiro. / Javier Cebollada.

16 de mayo. Marta Sánchez

Marta Sánchez celebra sus 40 años de trayectoria musical con un concierto en el Palacio de la Ópera. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla desde 49.50 euros.

Marta Sánchez. / EFE

23 de mayo. Bad Gyal

La artista urbana catalana Bad Gyal traerá su espectáculo al Coliseum de A Coruña el próximo 23 de mayo de 2026. El concierto de A Coruña será el único de Galicia y el único del noroeste peninsular. La venta de entradas comienza el 16 de octubre a las 12.00 horas.

Bad Gyal en un concierto en Brooklyn, Nueva York, EEUU. / EFE

15 y 16 de mayo. Dani Martín

Dani Martín ha sido el primero en anunciar concierto en A Coruña para el año 2026. Tendrá doble cita en el Coliseum el 15 y el 16 de mayo.

Dani Martín en una actuación pasada en el Coliseum / Casteleiro / Roller Agencia

13 de junio. El Último de la Fila

Un gran concierto en el Estadio de Riazor es lo que se espera del concierto de la gira de regreso anunciada por el dúo de Manolo García y Quimi Portet. Actuarán el 13 de junio en el Estadio de Riazor y las entradas ya se venden a través de Ticketmaster.

El último de la fila presenta su vuelta a los escenarios en su gira 2026. / José Luis Roca

4 de julio. Pablo Alborán

El artista andaluz Pablo Alborán regresará a A Coruña en el 2026 dentro de nueva gira Global Tour. La ciudad será la única en Galicia y una de las nueva españolas por las que pasará el cantante. El recital será en el Coliseum el 4 de julio.

Pablo Alborán en el Coliseum en 2018 / ARCAY /ROLLER AGENCIA

10 de julio. Carlos Rivera

El artista mexicano presentará su último trabajo, ‘¡Vida México!’, en el Coliseum de A Coruña, además de éxitos destacados de sus veinte años de carrera y colaboraciones como su dueto con Malú, ‘Mal Escrito’.

El cantante mexicano Carlos Rivera. / EP

18 de julio. Alejandro Sanz

Alejandro Sanz es el primer artista confirmado del ciclo de conciertos Coruña Sound. Actuará en el muelle de la Batería para presentar su nuevo trabajo '¿Y ahora qué?'. Las entradas pueden adquirirse a partir del 9 de octubre, a las 10.00h.

Alejandro Sanz en concierto. / EFE

22 de julio. Aitana

Aitana ha desvelado las fechas de su nueva gira mundial Cuarto Azul, con la que hará parada en A Coruña 22 de julio. La cantante publicó en sus redes sociales que el tour arrancará el 14 de marzo en Argentina, en el festival Lollapalooza y pasará cuatro meses después por el Coliseum. Las entradas, a la venta desde el 20 de octubre.

Concierto de la cantante Aitana en el Auditorio del parque de Castrelos, en Vigo. ACTUACION. MUSICA. VIGO EN FESTAS. FIESTAS DE VIGO / JOSE LORES / FDV

24 y 25 de julio. Morriña Fest

Juanes, Myke Towers, Hard GZ y Belén Aguilera son los primeros artistas confirmados en el cartel de este festival, que es uno de los más concurridos del verano coruñés. Y ya se conocen también las fechas del Morriña Fest para su próxima edición.

El músico colombiano Juanes. / L. O.

30 de julio. Romeo Santos y Prince Royce

Romeo Santos regresará a A Coruña, en esta ocasión junto a Prince Royce. Será en el Muelle de la Batería dentro de su primera gira conjunta Mejor tarde que nunca.

4 y 5 de septiembre. Recorda Fest

Juan Magán y Beret se encuentran entre los primeros confirmados para la cuarda edición del Recorda Fest que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el muelle de la Batería. También estarán Taburete, Inazio y Mafalda Cardenal.

Beret y Juan Magán, entre los primeros confirmados del Recorda Fest. / LOC

11 y 12 de septiembre. La Oreja de Van Gogh

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh es una de las noticias del año en el panorama musical. La banda acaba de publicar las fechas de su gira y hará parada doble en A Coruña. El primer concierto será el 11 de septiembre en el Coliseum, para el que ya se han agotado entradas. El grupo donostiarra ha anunciado su segunda fecha, con entradas que van desde los 50 a los 60 euros.

Amaia Montero, de nuevo junto al resto de la banda La Oreja de Van Gogh / E.P.

3 de octubre. Antonio Orozco

El artista catalán regresará al Coliseum en 2026, en la recta final de La gira de mi vida, tras reunir a 7.000 personas en su concierto de 2025.

Antonio Orozco en concierto. / Europa Press

14 de noviembre. Melendi

El cantante asturiano ofrecerá un concierto en el Coliseum el 14 de noviembre para presentar su nuevo disco 'Pop Rock'. Las entradas pueden adquirirse desde 44 euros.

El cantante Melendi durante un concierto. / Paco Paredes / EFE

18 de noviembre. Álex Ubago

El cantante donostiarra Álex Ubago celebra el 25 aniversario del disco '¿Qué pides tú?' con una gira que pasará por el teatro Colón de A Coruña el 18 de noviembre. Las entradas pueden adquirirse desde 25 euros.

21 de noviembre: Raphael en el Coliseum

El artista de Linares, una de las voces más populares y más reconocidas de la música en español, ofrecerá un recital en A Coruña el 21 de noviembre de 2026. Más información.

Raphael / JAVIER LIZÓN

5 de diciembre: Hombres G

Hombres G regresarán a A Coruña a finales de 2026 con la gira ‘Los mejores años de nuestra vida 2026’ que acompañará al largometraje sobre la banda que se estrenará en cines en abril. La emblemática banda actuará en el Coliseum de A Coruña el 5 de diciembre de 2026 tras recorrer las principales ciudades de España y justo antes de despedirse en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre. La venta de entradas; en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Más información.

Hombres G en la presentación de su nueva gira 'Los mejores años de nuestra vida 2026'. / EFE

12 de diciembre: Carolina Durante en A Coruña

Carolina Durante tocará en el Coliseum de A Coruña el 12 de diciembre de 2026, dentro de su gira Fin de la aventura. El concierto empezará a las 21.00 horas y las entradas, desde 38,88 euros, han salido a la venta en Ataquilla.com. Más información.