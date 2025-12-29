Agenda de conciertos
Estos son los conciertos que vendrán a A Coruña en 2026
La M.O.D.A., The Kooks, Dani Martín, La Oreja de Van Gogh, Amaia, Aitana o Alejandro Sanz, entre otros muchos más artistas de primer nivel confirman fechas para sus directos en la ciudad
Consulta el calendario con las citas musicales destacadas de este año
Aunque 2025 no ha llegado a su fin, de cara a 2026 ya se anuncian muchos conciertos en A Coruña. Importantes bandas y artistas tanto locales como nacionales o internacionales incluyen la ciudad en sus giras para el próximo año. Un año en el que, A Coruña volverá a ser uno de los grandes focos de atracción del noroeste peninsular para melómanos, fans de los sonidos emergentes, clásicos seguidores de los artistas de siempre y para el público general. Esta es la selección de propuestas musicales que acogerá A Coruña este 2026, diseñadas para todas las edades y una amplia heterogeneidad de estilos.
10 y 11 de enero. Sés
La cantautora coruñesa María Xosé Silvar, Sés, presenta en el teatro Colón, en doble fecha, su nuevo trabajo, el libro-disco Nadando na incerteza.
24 de enero. Rafa Sánchez
Rafa Sánchez de La Unión se subirá al escenario del teatro Colón escenario para hacer un recorrido por las canciones más icónicas de su trayectoria con el espectáculo Biografía. Las entradas están disponibles desde 32,40 euros.
29 de enero. Eladio Carrión
Eladio Carrión, una de las voces más influyentes del panorama urbano latino, ha anunciado iniciará su gira española en A Coruña. El concierto será el próximo 29 de enero de 2026. Las entradas se venden desde el 1 de octubre a partir de sfx-events.com. Más información.
30 y 31 de enero. La M.O.D.A.
El grupo La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) empieza 2025 con fuerza con el anuncio del nuevo disco y nueva gira. El grupo procedente de Burgos hará doble parada en A Coruña, será en la sala Pelícano los días 30 y 31 de enero de 2026.
31 de enero. Mocedades y Los Panchos
Dos clásicos indiscutibles de la música en español como Mocedades y Los Panchos actuarán juntos en el teatro Colón, en el marco de una gira mundial que pretende tender puentes entre generaciones.
31 de enero. Amaia
Amaia visitará A Coruña el 31 de enero para dar un concierto en el Coliseum como parte de su gira por los principales recintos de España. Tras varios meses de espera tras la publicación de su último disco, Si abro los ojos no es real, sus seguidores podrán disfrutar de sus éxitos en un directo que promete ser uno de los momentos destacados del inicio de año en la ciudad. Las entradas, a la venta desde el 14 de octubre.
7 de febrero. Mikel Izal
El cantante español Mikel Izal continúa con su gira El miedo y el paraíso, con la que ya visitó el Morriña Fest este verano. Actuará en el Coliseum con Merino como artista invitado. Las entradas se venden en theproject.es desde 42€.
8 de febrero. Jeff Tweedy
El líder y fundador de Wilco, Jeff Tweedy, presentará en A Coruña su nuevo trabajo en solitario, ‘Twiling Override’, en su único concierto programado en Galicia.
15 de febrero. Jeanette
Jeanette, autora de temas como Por qué te vas, llevará su gira 50 aniversario a Palexco el 15 de febrero.
21 de febrero. Amaral
El dúo zaragozano Amaral, una de las bandas más importantes de los últimos años en la música española, volverá a A Coruña a presentar su nuevo disco dentro de la gira Dolce Vita Tour. Eva Amaral y Juan Aguirre visitarán el Coliseum de A Coruña el próximo 21 de febrero, que cae en sábado. Las entradas, desde el viernes 24 de octubre en Ataquilla.
21 de febrero. Miguel Ríos
Miguel Ríos actuará el 21 de febrero en el teatro Colón, con las entradas ya agotadas.
27 de febrero. Taburete
Taburete presenta en A Coruña su sexto álbum ‘El perro que fuma’. El concierto en A Coruña será en la sala Pelícano el 27 de febrero y las entradas ya pueden adquirirse en la web oficial de la banda desde 35 euros.
28 de febrero. Yerai Cortes
El guitarrista y compositor de flamenco visita A Coruña para presentar su versión más íntima y personal en un espectáculo programado al margen de su gira. Una "oportunidad única" para gozar en directo de un artista que redefine los límites del flamenco al combinar su raíz con nuevas vías creativas. Las entradas están a la venta en Ataquilla desde 30,24 euros.
28 de febrero. Café Quijano
Café Quijano presentará en el Palacio de la Ópera de A Coruña su gira Miami 1990.
5 de marzo. The Kooks
Solo tres fechas en España: Madrid, Barcelona y A Coruña. La banda The Kooks, una de las más influyentes del indie-rock de los 2000, anuncia nueva gira para el próximo año y una de las paradas será el 5 de marzo en la Sala Pelícano.
14 de marzo. Fórmula V
La banda liderada por Paco Pastor presentará himnos como ‘Cuéntame’, ‘Eva María’ o ‘Vacaciones de verano’ en el teatro Colón el próximo 14 de marzo. Las entradas han salido a la venta entre los 38 a los 48 euros.
14 de marzo. Rufus T. Firefly
La banda de rock alternativo liderada por Julia Martín-Maestro y Víctor Cabezuelo ha anunciado que actuará en la sala Pantalán de A Coruña el 14 de marzo.
18 de marzo. Repion
El trío formado en Madrid actuará en la sala Pantalán en el marco de los directos Vibra Mahou. Las entradas pueden adqurirse desde 22,30 euros.
11 de abril. Celtas Cortos
El grupo vallisoletano Celtas Cortos incluye A Coruña en la gira de su 40 aniversario y tocará en el Coliseum coruñés el 11 de abril de 2026. Más información.
11 de abril. Luz Casal
La cantante de Boimorto actuará en el Palacio de la Ópera en el marco de su gira Me voy a permitir. Las entradas pueden adquirirse desde 54,70 euros.
17 de abril. Hijos de la Ruina
El trío formado por Natos y Waor junto a Recycled J actuará en el Coliseum el 17 de abril. Las entradas ya se venden en entradas.com y Tomaticket desde 55 euros.
18 de abril. Viva Suecia
El grupo de indie Viva Suecia visitará A Coruña el 18 de abril de 2026 en su nueva gira que acaba de anunciar. Más información.
19 de abril. Operación Triunfo
El Coliseum recibirá una de las paradas de los Conciertos OT 2025 por grandes recintos de todo el país con los 16 concursantes de la edición de este año y con el coruñés, Martín Yáñez, Tinho como una de las sensaciones del concurso, por su voz, su personalidad y su humor.
25 de abril. El Arrebato
El Arrebato llevará su gira El viaje inesperado al Palacio de la Ópera el 25 de abril. Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de Ataquilla y en el kiosco de la plaza de Ourense. Los precios oscilan entre los 39,73 a los 49,36 euros, según la ubicación. Más información.
30 de abril. Rodrigo Cuevas
El artista asturiano presentará en Galicia su nueva propuesta escénica, La Belleza, con única fecha en A Coruña.
7 de mayo. Mad Caddies
Los californianos Mad Caddies anuncian una gira en salas que pasará por el Playa Club el 7 de mayo. A Coruña será su primera parada en España para presentar su propuesta de presentar reggae, ska y punk.
9 de mayo. Iván Ferreiro
El cantante Iván Ferreiro repasará en su nueva gira sus 35 años de trayectoria en la música. El tour 'Hoy x ayer' pasará por el Coliseum de A Coruña 9 de mayo.
16 de mayo. Marta Sánchez
Marta Sánchez celebra sus 40 años de trayectoria musical con un concierto en el Palacio de la Ópera. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla desde 49.50 euros.
23 de mayo. Bad Gyal
La artista urbana catalana Bad Gyal traerá su espectáculo al Coliseum de A Coruña el próximo 23 de mayo de 2026. El concierto de A Coruña será el único de Galicia y el único del noroeste peninsular. La venta de entradas comienza el 16 de octubre a las 12.00 horas.
15 y 16 de mayo. Dani Martín
Dani Martín ha sido el primero en anunciar concierto en A Coruña para el año 2026. Tendrá doble cita en el Coliseum el 15 y el 16 de mayo.
13 de junio. El Último de la Fila
Un gran concierto en el Estadio de Riazor es lo que se espera del concierto de la gira de regreso anunciada por el dúo de Manolo García y Quimi Portet. Actuarán el 13 de junio en el Estadio de Riazor y las entradas ya se venden a través de Ticketmaster.
4 de julio. Pablo Alborán
El artista andaluz Pablo Alborán regresará a A Coruña en el 2026 dentro de nueva gira Global Tour. La ciudad será la única en Galicia y una de las nueva españolas por las que pasará el cantante. El recital será en el Coliseum el 4 de julio.
10 de julio. Carlos Rivera
El artista mexicano presentará su último trabajo, ‘¡Vida México!’, en el Coliseum de A Coruña, además de éxitos destacados de sus veinte años de carrera y colaboraciones como su dueto con Malú, ‘Mal Escrito’.
18 de julio. Alejandro Sanz
Alejandro Sanz es el primer artista confirmado del ciclo de conciertos Coruña Sound. Actuará en el muelle de la Batería para presentar su nuevo trabajo '¿Y ahora qué?'. Las entradas pueden adquirirse a partir del 9 de octubre, a las 10.00h.
22 de julio. Aitana
Aitana ha desvelado las fechas de su nueva gira mundial Cuarto Azul, con la que hará parada en A Coruña 22 de julio. La cantante publicó en sus redes sociales que el tour arrancará el 14 de marzo en Argentina, en el festival Lollapalooza y pasará cuatro meses después por el Coliseum. Las entradas, a la venta desde el 20 de octubre.
24 y 25 de julio. Morriña Fest
Juanes, Myke Towers, Hard GZ y Belén Aguilera son los primeros artistas confirmados en el cartel de este festival, que es uno de los más concurridos del verano coruñés. Y ya se conocen también las fechas del Morriña Fest para su próxima edición.
30 de julio. Romeo Santos y Prince Royce
Romeo Santos regresará a A Coruña, en esta ocasión junto a Prince Royce. Será en el Muelle de la Batería dentro de su primera gira conjunta Mejor tarde que nunca.
4 y 5 de septiembre. Recorda Fest
Juan Magán y Beret se encuentran entre los primeros confirmados para la cuarda edición del Recorda Fest que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el muelle de la Batería. También estarán Taburete, Inazio y Mafalda Cardenal.
11 y 12 de septiembre. La Oreja de Van Gogh
El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh es una de las noticias del año en el panorama musical. La banda acaba de publicar las fechas de su gira y hará parada doble en A Coruña. El primer concierto será el 11 de septiembre en el Coliseum, para el que ya se han agotado entradas. El grupo donostiarra ha anunciado su segunda fecha, con entradas que van desde los 50 a los 60 euros.
3 de octubre. Antonio Orozco
El artista catalán regresará al Coliseum en 2026, en la recta final de La gira de mi vida, tras reunir a 7.000 personas en su concierto de 2025.
14 de noviembre. Melendi
El cantante asturiano ofrecerá un concierto en el Coliseum el 14 de noviembre para presentar su nuevo disco 'Pop Rock'. Las entradas pueden adquirirse desde 44 euros.
18 de noviembre. Álex Ubago
El cantante donostiarra Álex Ubago celebra el 25 aniversario del disco '¿Qué pides tú?' con una gira que pasará por el teatro Colón de A Coruña el 18 de noviembre. Las entradas pueden adquirirse desde 25 euros.
21 de noviembre: Raphael en el Coliseum
El artista de Linares, una de las voces más populares y más reconocidas de la música en español, ofrecerá un recital en A Coruña el 21 de noviembre de 2026. Más información.
5 de diciembre: Hombres G
Hombres G regresarán a A Coruña a finales de 2026 con la gira ‘Los mejores años de nuestra vida 2026’ que acompañará al largometraje sobre la banda que se estrenará en cines en abril. La emblemática banda actuará en el Coliseum de A Coruña el 5 de diciembre de 2026 tras recorrer las principales ciudades de España y justo antes de despedirse en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre. La venta de entradas; en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Más información.
12 de diciembre: Carolina Durante en A Coruña
Carolina Durante tocará en el Coliseum de A Coruña el 12 de diciembre de 2026, dentro de su gira Fin de la aventura. El concierto empezará a las 21.00 horas y las entradas, desde 38,88 euros, han salido a la venta en Ataquilla.com. Más información.
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»
- Kiwoko cierra su tienda en Marineda y esta es la carta de despedida de la plantilla de A Coruña: «La empresa dice amar a los animales pero olvida cuidar a las personas»
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»