¿Qué tiempo hará en A Coruña los últimos días de 2025 y durante la Nochevieja?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia coinciden en sus pronósticos del tiempo para A Coruña en esta recta final del año: Sol, sol y sol. Así llegan los tres últimos días del mes de diciembre, con buen tiempo para cerrar 2025. Tras una Nochebuena y una Navidad frías y pasadas por agua, ahora la cuenta atrás para fin de año y para las celebraciones de Nochevieja en el área coruñesa será soleada y con máximas un poco más elevadas que las de la última semana, aunque las mínimas seguirán siendo invernales.

Hoy lunes, día 29, será una jornada de tiempo seco y con temperaturas que se moverán entre los 14 y los 16 grados de máxima. Las mínimas no superarán los 5 ó 6 grados.

Cargando previsión del tiempo...

Mañana martes, día 30, también será un día soleado en A Coruña y en general en Galicia. Los termómetros en el área coruñesa marcarán 5 grados de mínima y unos 13 ó 14 de máxima, según pronostican la Aemet y Meteogalicia.

Y el miércoles, día 31, volverá a ser un día marcado por la estabilidad atmosférica, con sol y de nuevo con pocos grados en los termómetros, que se moverán entre los 4 ó 5 grados de mínima y no más de 13 de máxima, así que el año 2025 se despedirá con un día soleado y una noche de tiempo apacible, sin lluvias a la vista.

¿Y qué podemos esperar del arranque de 2026? ¿Cómo vienen los primeros días de enero? El avance de las previsiones del tiempo que ya ofrecen la Aemet y Meteogalicia prevé cambios. El año nuevo comenzará este jueves, día 1, con un aumento notable de la nubosidad. Previsiblemente no lloverá durante la jornada del primero de enero pero sí veremos cielos cubiertos en A Coruña y su área. Para el viernes, día 2 de enero, ya se esperan precipitaciones, y lo mismo para el sábado día 3 y el domingo día 4. Meteogalicia avanza que estos primeros días de 2026 estarán marcados por un aumento de la inestabilidad atmosférica, lo que significa que regresan las lluvias, aunque no se espera que sean generalizadas ni muy intensas. Estos chubascos sí contribuirán a que las temperaturas mínimas alcancen valores más suaves, mientras que las máximas podrían tender a descender. Más información.