Tinho y Rosa Cedrón, entre los artistas invitados al Concierto por la Paz en el Coliseum

El proyecto educativo Chorus celebrará su Concierto por la Paz el domingo 11 de enero en el Coliseum. La iniciativa reunirá a alumnos y profesores de música junto a agrupaciones de la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Joven, el Coro Joven de la OSG, el Coro Infantil del Conservatorio Profesional, el Coro MiniGaos, el Coro Gaos Novo y el Coro Gaos. El trabajo coral y orquestal también sumará voces de reconocidos artistas como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho. El repertorio incluirá piezas de películas de Disney como Hércules, 101 Dálmatas, Tor Story, El Rey León o Froxen, además de versiones de artistas como Michael Jackson, Lionel Ritchie y Coldplay.

Los asistentes podrán donar material escolar en las puertas de acceso al Coliseum para el proyecto de la ONG Ecodesarrollo Gaia ‘Escola Coruña’ en Senegal. Se recogerán lápices, gomas de borrar, afilalápices, libretas, lápices de colores, reglas, escuadras y cartabones. La entrada, libre hasta completar aforo, será a partir de las 18,00 horas, una hora antes de que comience el concierto, a las 19.00 horas.

La alcaldesa Inés Rey presenta este “ambicioso proyecto educativo” con el mensaje de que “A Coruña canta por la paz”. Diferentes entidades y empresas coruñeses como Marineda City, Gadisa, Bonilla y Cabreiroá colaboraránn con la atención de los artistas y escolares participantes.