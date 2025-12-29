Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta licita la redacción del proyecto para ampliar varias unidades del Chuac

Afecta, entre otras, a diálisis, reanimación, neumología y rehabilitación cardíaca

Vista del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Vista del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

La Consellería de Sanidade abrió la licitación para la redacción del proyecto básico, de ejecución y de dirección de obra para la reforma de un sector del Chuac que ocupa una superficie de 2.475 metros cuadrados para la ampliación del espacio destinado a diferentes unidades asistenciales.

El trabajo se licita por un importe de 401.895 euros y pretende aprovechar áreas que quedaron desocupadas para así ampliar la unidad de diálisis, la de reanimación en la antigua UCI-A, la de pruebas funcionales de neumología, las áreas de rehabilitación cardíaca y de respiratoria en la antigua UCI-B y el bloque quirúrgico y el gimnasio de la unidad de lesionados medulares. A estas actuaciones se sumará la instalación de una nueva resonancia magnética. La redacción del proyecto básico deberá realizarse en 45 días y de dos meses más para el de ejecución, mientras que el de dirección de la obra dependerá de la empresa a la que se adjudiquen los trabajos.

Esta intervención se desarrollará de forma paralela a la ampliación del hospital, que Sanidade considera que avanza «a pleno rendimiento» a pesar de su «enorme complejidad».

El Supremo confirma las tres condenas por el "inexplicable linchamiento" a Samuel

Besteiro deja en manos del canal de acoso del PSOE las denuncias contra Inés Rey y Lage Tuñas

Estos son los conciertos que vendrán a A Coruña en 2026

La Xunta licita la redacción del proyecto para ampliar varias unidades del Chuac

La Xunta proyecta viviendas públicas y una residencia juvenil en el campus de Elviña

Vivienda, obras en barrios y regularización de servicios públicos, claves del acuerdo presupuestario de A Coruña

El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos

Más de 300 emprendedores reciben apoyo de la Asociación de Jóvenes Empresarios a través del programa Reinicia

