La Xunta proyecta viviendas públicas y una residencia universitaria en el campus de Elviña
Convocará un concurso de ideas arquitectónicas por importe de 2,2 millones de euros
La Xunta proyecta la construcción de 168 viviendas de promoción pública, 150 alojamientos compartidos y una residencia universitaria con 150 plazas en el campus de Elviña. El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la publicación de un concurso de ideas arquitectónicas con un presupuesto de 2,2 millones de euros. Los ganadores del concurso se encargarán de la redacción de los documentos para la ordenación de las parcelas, de los proyectos de urbanización, de la edificación de viviendas y de los alojamientos protegidos, así como de los anteproyectos de edificación de la residencia universitaria.
La localización "singular" en el propio campus universitario permitirá orientar estos alojamientos y viviendas para jóvenes. El Instituto Galego da Vivenda e Solo se encargará de urbanizar las parcelas, de la construcción de las viviendas y de los alojamientos compartidos, mientras que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude construirá la residencia universitaria.
