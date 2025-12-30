El billete del bus de A Coruña se congela con el descuento del 40%

El billete sencillo de autobús seguirá costando 0,45 céntimos en el año 2026, siempre que este se abone con la tarjeta Millennium. La Junta de Gobierno Local aprueba este martes el mantenimiento, durante todo el año que viene, de la reducción del precio del bus urbano con la tarjeta de transporte municipal. Esta bonificación se apoya en el esquema de ayudas estatales para 2026, por lo que el precio del billete mantendrá el 40% de descuento cofinanciado por el Estado y el Concello. La semana pasada, el Gobierno central anunció que mantendría sus ayudas al transporte en abonos y títulos multiviaje, con bonificación del 20%. Ahora, el Concello prorroga un año más su rebaja del 20%, con cargo a fondos municipales. Según fuentes municipales, también se congela el billete ordinario en los 1,30 euros actuales.

Además, se mantendrá el descuento de hasta el 50% en los perfiles social y universitario —de los que el Concello aporta un 30% y el Estado, un 20%— y la rebaja, en la misma proporción, en el caso del bono joven, financiado íntegramente por el Ministerio. El informe al que el Gobierno local dará hoy aprobación detalla que la financiación íntegra por parte del Estado de esta última tarifa afectará a unos tres millones de usos y «tendrá una repercusión presupuestaria positiva».

El documento desglosa los importes que se mantendrán tras la prórroga de la ayuda municipal, que, además de la rebaja de los 0,75 a los 0, 45 céntimos en la tarifa general con Millennium, certifica los 0,12 céntimos en la tarifa social frente a los 0,23 sin descuento, los 0,15 céntimos la universitaria frente a los 0,30 que costaría sin bonificación y los 0,38 de la tarifa joven, en lugar de los 0,75 céntimos que se pagarían sin subvención. La tarifa infantil, por su parte, mantendrá la gratuidad hasta los 14 años.

El Gobierno local también da luz verde a la continuidad de los viajes gratuitos por uso frecuente del transporte público. La propuesta municipal plantea mantener a coste cero los desplazamientos a partir de los 44 viajes mensuales en el perfil general, y, en el caso del perfil social, los 70 viajes mensuales.

Descuentos estatales

El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana, vía real decreto ley, la prórroga de todos los descuentos del transporte vigentes este año, una medida iniciada en 2022 para paliar la bajada de usuarios en el transporte público derivada de la crisis sanitaria, y que experimentó diversas prórrogas desde entonces. Inicialmente, el Estado financiaba hasta el 30% del bonobús, pero, desde este verano, la ayuda estatal cubre el 20%.

En paralelo al anuncio estatal, la Xunta declaró que el Gobierno gallego mantendrá también los descuentos vigentes en el transporte «mientras también lo haga el Gobierno central», señaló el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. También en este caso, la Xunta y el Estado cofinancian a partes iguales el descuento del 40% en la red de titularidad autonómica. La novedad es que, aunque los descuentos se prorrogan para este año, no será obligatorio, como hasta ahora, que las comunidades aporten su 20%, de modo que, como mínimo, siempre habrá un 20% subvencionado por el Estado.