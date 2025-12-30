El BNG provincial respalda llamar María Casares al teatro Colón
El anuncio por el Gobierno provincial de que no prevé sustituir el nombre del teatro Colón, propiedad de la Diputación, por el de María Casares, lleva al grupo del BNG a atribuir esa declaración a la parte socialista del Ejecutivo y a expresar, como miembro de la coalición de gobierno, su apoyo a la iniciativa de sustituirlo. Los nacionalistas recuerdan que mantienen esa postura desde 2022, cuando la respaldaron en los plenos del Concello de A Coruña y de la institución provincial, en los que las mociones para cambiar la denominación fueron rechazadas por PSOE y PP.
La Agrupación Cultural Alexandre Bóveda y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, que propusieron llamar María Casares al teatro Colón en lugar de a la estación intermodal, expresaron su «decepción» por la decisión del PSOE en la Diputación.
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»
- Kiwoko cierra su tienda en Marineda y esta es la carta de despedida de la plantilla de A Coruña: «La empresa dice amar a los animales pero olvida cuidar a las personas»
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»