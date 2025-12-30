El BNG provincial respalda llamar María Casares al teatro Colón

El anuncio por el Gobierno provincial de que no prevé sustituir el nombre del teatro Colón, propiedad de la Diputación, por el de María Casares, lleva al grupo del BNG a atribuir esa declaración a la parte socialista del Ejecutivo y a expresar, como miembro de la coalición de gobierno, su apoyo a la iniciativa de sustituirlo. Los nacionalistas recuerdan que mantienen esa postura desde 2022, cuando la respaldaron en los plenos del Concello de A Coruña y de la institución provincial, en los que las mociones para cambiar la denominación fueron rechazadas por PSOE y PP.

La Agrupación Cultural Alexandre Bóveda y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, que propusieron llamar María Casares al teatro Colón en lugar de a la estación intermodal, expresaron su «decepción» por la decisión del PSOE en la Diputación.