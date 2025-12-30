Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Circo, magia y danza en el teatro Colón de A Coruña con ‘Reinventio’

El espectáculo ofrecerá tres funciones los días 3 y 4 de enero

La delegada de la Xunta mira a Martín Varela. | LOC

Inés Vicente Garrido

A Coruña

El Teatro Colón acogerá los días 3 y 4 de enero el espectáculo Reinventio, una producción de gran formato que combina circo, magia y danza. El viernes 3 habrá dos funciones, a las 18.00 y a las 20.30 horas, mientras que el sábado 4 se ofrecerá una única representación, a las 18.00 horas, dirigida a todos los públicos.

La obra, creada y diseñada por el mago gallego Martín Varela, tiene una duración de 90 minutos y reúne cerca de 25 números repartidos en cuatro actos, con una puesta en escena de gran complejidad técnica. Las entradas ya se encuentran a la venta en su propia página web, con precios que oscilan entre los 13,60 y los 27 euros.

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, presentó este martes el espectáculo y destacó la «importancia de este tipo de iniciativas culturales dentro de la oferta de la ciudad».

