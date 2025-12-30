Coca Cola y el Banco de Alimentos de A Coruña reparten 500 comidas esta Navidad

Trabajadores de Coca Cola y la Cocina Económica de A Coruña se unen esta Navidad para elaborar un menú especial de estas fiestas y repartir 500 comidas y lotes de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa ‘Refresca tu espíritu navideño’ busca sumar esfuerzos para aportar de la mano de voluntarios cercanía e ilusión a quienes atraviesan situaciones complejas.

Además de en A Coruña, Coca-Cola lleva a cabo estas entregas en ciudades como Valencia, Barcelona, Alicante o Madrid, para lo que cuenta con la colaboración de 50 asociaciones, ONG, bancos de alimentos, ayuntamientos, establecimientos y escuelas de hostelería. En total, esta Navidad se elaboran y reparten más 10.000 comidas.