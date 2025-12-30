El concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín podrá seguirse en cines de A Coruña
Este miércoles, a partir de las 17.30h, se retransmite el programa de dos horas dirigidopor Kirill Petrenko que incluye obras de Chaikovski y Bizet
EP
El Concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín se retransmitirá este miércoles en directo y vía satélite desde la Philharmonie de Berlín en 50 salas de cine de más de 30 ciudades de España, a partir de las 17.30 horas, con un programa de dos horas dirigido por su titular, Kirill Petrenko.
Bajo su batuta, la orquesta ofrecerá un repertorio de carácter "festivo, vibrante y lleno de contrastes, diseñado para emocionar tanto al público habitual de la música sinfónica como a quienes se acercan por primera vez a este tipo de conciertos", según señalaron desde Versión Digital, distribuidora de la emisión.
La retransmisión podrá seguirse en los Cantones Cines de A Coruña, además de en salas de Lugo, Pontevedra, Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Zaragoza, Oviedo, Santander, Barcelona, Lleida, Tarragona, Valladolid, Valencia, Castellón, Madrid, Mallorca y Vizcaya, entre otras localidades.
El programa incluirá obras de Chaikovski, Gounod, Bizet, Massenet, Chabrier y Gershwin, y contará con la participación especial del tenor francés Benjamin Bernheim, una de las voces líricas más destacadas del panorama internacional actual.
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»
- Kiwoko cierra su tienda en Marineda y esta es la carta de despedida de la plantilla de A Coruña: «La empresa dice amar a los animales pero olvida cuidar a las personas»