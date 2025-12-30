El concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín podrá seguirse en cines de A Coruña

El Concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín se retransmitirá este miércoles en directo y vía satélite desde la Philharmonie de Berlín en 50 salas de cine de más de 30 ciudades de España, a partir de las 17.30 horas, con un programa de dos horas dirigido por su titular, Kirill Petrenko.

Bajo su batuta, la orquesta ofrecerá un repertorio de carácter "festivo, vibrante y lleno de contrastes, diseñado para emocionar tanto al público habitual de la música sinfónica como a quienes se acercan por primera vez a este tipo de conciertos", según señalaron desde Versión Digital, distribuidora de la emisión.

La retransmisión podrá seguirse en los Cantones Cines de A Coruña, además de en salas de Lugo, Pontevedra, Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Zaragoza, Oviedo, Santander, Barcelona, Lleida, Tarragona, Valladolid, Valencia, Castellón, Madrid, Mallorca y Vizcaya, entre otras localidades.

El programa incluirá obras de Chaikovski, Gounod, Bizet, Massenet, Chabrier y Gershwin, y contará con la participación especial del tenor francés Benjamin Bernheim, una de las voces líricas más destacadas del panorama internacional actual.