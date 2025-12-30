Fallece Pepe Vázquez, de la Taberna O'Secreto, en A Coruña.

El fundador de la Taberna O'Secreto, Pepe Vázquez, ha fallecido en A Coruña a los 70 años. El popular y reconocido hostelero, impulsor de un proyecto gastronómico que se ha consolidado en la ciudad por combinar tradición y calidad, será despedido hoy por familiares y amigos tras el velatorio durante la jornada de este martes en el tanatorio Albia, en Agrela. A las 19.30h tendrá lugar un acto en la capilla de las instalaciones de la funeraria donde a continuación tendrá lugar la incineración.

Pepe Vázquez es uno de los nombres destacados de la hostelería coruñesa. Al frente de la Taberna O'Secreto, que atesora más de 80 años de trayectoria culinaria en pleno corazón de A Coruña, su proyecto gastronómico se fraguó en una pequeña taberna de Linares Rivas, donde lo que hoy es O'Secreto bebió y se alimentó de sus primeras experiencias hasta que en 1997 Pepe Vázquez y su sobrino, Xurxo Rivas, dieron forma a la Taberna con mayúsculas que desde 2001 acumula en su local de la calle Alameda clientela fiel y nuevos usuarios al reclamo de una materia prima y una bodega de alta calidad.