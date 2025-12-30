La Gala Manicómicos llevará su circo y malabares el 3 de enero al teatro Rosalía

La Gala Manicómicos celebra el 3 de enero una nueva edición en A Coruña en el Teatro Rosalía de Castro con entrada gratuita hasta completar el aforo.

El evento, que cuenta desde sus inicios con la colaboración del consistorio, será, informa el gobierno local, "una fiesta abierta a la ciudadanía para conmemorar más de dos décadas de compromiso con la creación, la formación y la difusión de las artes escénicas y la comedia".

La gala reunirá una selección cuidada de números de circo y artes escénicas en la que se combinarán artistas profesionales con alumnado de Manicómicos.

El espectáculo contará con la actuación de la aerialista Sue Moreno, con presentación a cargo del payaso El Gran Rufus y se completará con la participación del malabarista Fran Boza, entre otros.