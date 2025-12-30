¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 30 de diciembre
Exposiciones, conciertos, humor, charlas, espectáculos infantiles... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Siguen los ‘monicreques’ con Títeres Cachirulo
18.00 horas | Espectáculo O apalpador contra o ladrón de xoguetes. La edad mínima es de 3 años. Dura 50 minutos. Hay entradas en Ataquilla por un precio de 6,80 euros.
Fórum Metropolitano
Taller infantil de bastoncillos de Navidad
18.00 horas | Los más pequeños de la casa podrán disfrutar con un taller muy navideño de creación de bastoncillos de Navidad. La entrada es gratuita, pero hay que inscribirse previamente.
El Corte Inglés
Gran concierto de Año Nuevo
21.00 horas | La gira más famosa con música de Johann Strauss acompañada de ballet llega a A Coruña. De el Danubio azul a la Marcha Radetzky. Hay entradas desde 50,60 euros.
Palacio de la Ópera
Maratón de baile vecinal Ghastas Pista
19.00 horas | El maratón de baile vecinal Ghastas Pista vuelve de la mano de Colectivo rpm en el bar La Barra con entrega de dorsales desde las seis de la tarde y un jurado popular.
Bar la Barra.
Exposición sobre el legado de Castelao
18.30 horas | La exposición Camiño ao Estatuto muestra el legado político y cultural de Castelao y de otros intelectuales gallegos. La entrada es gratuita.
Sala Salvador de Madariaga
Fiesta infantil con los Reyes Magos
17.30 horas | El centro cívico de Monte Alto celebra una fiesta infantil con actividades lúdicas y talleres dinámicos además de la presencia de los Reyes Magos.
Centro Cívico Monte Alto
- Los nuevos contenedores de aceite y ropa de A Coruña solo podrán abrirse con tarjeta
- El Concello de A Coruña estudia imponer sanciones a la empresa del mercado navideño por incumplimientos
- A Coruña tendrá seis días más de huelga de transporte en enero, que apunta a indefinida
- Una menor acude al parque de Bomberos de A Coruña para extraer un anillo
- Reabierto el Aeropuerto de A Coruña tras desviarse y retrasarse vuelos por la presencia de jabalíes en pista
- Más deserciones en el mercadillo navideño de María Pita: «Para mí ya fue suficiente»
- Felicitas Ramos (84), vecina de A Coruña y usuaria del servicio de teleasistencia de Cruz Roja: «Todos necesitamos compañía»
- Kiwoko cierra su tienda en Marineda y esta es la carta de despedida de la plantilla de A Coruña: «La empresa dice amar a los animales pero olvida cuidar a las personas»