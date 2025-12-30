Marineda City celebra las precampanadas infantiles

Marineda City celebró este martes las precampanadas infantiles, una cita que reunió desde las 17.00 horas a numerosas familias en la plata baja del centro comercial. La actividad permitió a los más pequeños despedir el año por adelantado en un ambiente festivo y familiar con un Christmas Disco y con la participación de los protagonistas de la serie infantil Los Wawies. El centro comercial también recibirá a los Reyes Magos los días 2,3 y 4 de enero de 17.00 a 21.00 horas.