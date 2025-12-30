El pleno de A Coruña aprueba las cuentas municipales para 2026 con duros ataques entre PP y BNG

Una sesión plenaria marcada por el agrio debate entre los portavoces del BNG, Francisco Jorquera, y del Partido Popular, Miguel Lorenzo, aprobó en la mañana de este martes los presupuestos del Concello de A Coruña para 2026, con un importe de 375,3 millones de euros, aunque habrá que esperar al menos un mes para que entren en vigor, ya que ahora se abre un periodo de treinta días para la presentación de alegaciones.

El acuerdo alcanzado entre PSOE y BNG, presentado públicamente este lunes, eliminaba cualquier posibilidad de sorpresa sobre la aprobación del proyecto, que recibió el visto bueno de ambos grupos y el negativo del de los populares, quienes responsabilizaron a los nacionalistas de que haya cuentas el próximo año, tras haberse opuesto a las presentadas el actual, ya que el PP aprecia en las de 2026 los mismos defectos que en las de 2025.

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, volvió a calificar de “expansivos” los presupuestos a pesar de que descienden un 1,15% con relación a los de 2025, y los consideró marcados por la inversión social, la mejora de los servicios públicos y la dinamización económica. En su opinión, consolidan a A Coruña como “capital económica, social y cultural de Galicia” y destacó en ellos la “evolución positiva de los ingresos corrientes”, ya que frente a los 305 millones recaudados en 2024, este año se prevé alcanzar más de 326 millones, cuando la previsión inicial era de 319.

Lage lo consideró “relevante, porque todos los años escuchamos que el Gobierno hace previsiones muy optimistas sobre los ingresos”. Sobre las inversiones, que serán de casi 58 millones, indicó que se agrupan en cuatro ejes: economía, servicios y planificación estratégica; bienestar y vivienda; movilidad y espacios verdes; y obras en barrios. “No pensamos igual, pero la política es diálogo”, manifestó al agradecer al BNG su apoyo a este presupuesto.

“Me gustaría saber qué ha cambiado para que cambie de opinión”, dijo Lorenzo a Jorquera al referirse a la permanencia de importantes contratos de servicios municipales en precario, ya que el nacionalista lo criticó a principios de este año, mientras que sobre las bases de ejecución del presupuesto, que este año hicieron posible evitar su control por el pleno, advirtió al nacionalista “que no se deje engañar” porque aún se mantienen algunas restricciones.

Para Lorenzo, la aprobación del presupuesto es “el día de la marmota, porque siempre se repite lo mismo”, a lo que añadió su reproche porque no se invitó al PP a negociarlo y entrará en vigor fuera de plazo. También criticó que el pasado septiembre hubiese 116 millones sin gastar y que en las cuentas de este año se incluyan proyectos que ya figuraban en otros años.

Mencionó además las advertencias del interventor sobre que las previsiones de ingresos no están fundamentadas y aseguró que el presupuesto de 2026 “nace con un déficit” de 21 millones. Añadió que “no hay política de vivienda en esta ciudad” y que a causa de ello “están expulsando a 10.000 jóvenes”, tras lo que comparó el mercado navideño de María Pita, al que calificó de “lo más cutre que podamos haber visto”, con la actuación del Gobierno local en los barrios.

Jorquera recordó que este año el BNG votó en contra del presupuesto por los incumplimientos del acuerdo logrado para elaborarlo y aseguró que la “posición de firmeza” de su grupo dio lugar a una “rectificación” de los socialistas. Sobre el pacto suscrito para las cuentas de 2026, justificó su firma por haberse atendido las prioridades fijadas por su grupo en relación con las inversiones en los barrios, la regularización de los contratos de los servicios públicos, la dinamización económica, el bienestar social, la recuperación de competencias sobre los presupuestos por el pleno, la congelación de impuestos y tasas, la condonación de la deuda portuaria y la negociación para la recuperación de la cárcel, entre otras propuestas.

Ante el rechazo del PP al presupuesto, Jorquera anunció que en cada pleno del próximo año recordará a Lorenzo que votó a favor de que el pleno se quedase sin el control de las cuentas al mantenerse la regulación de 2025. “Su estilo de política es darle una patada al PSOE en el culo de los coruñeses”, espetó el portavoz nacionalista al del Partido Popular, al que advirtió sobre las críticas a la actuación de su grupo: “Nunca nos van a marcar el paso”.

También replicó a la acusación de que se excluyó al PP de la negociación recordando que en el Parlamento gallego ese partido no aceptó ni una de las enmiendas presentadas por la oposición al presupuesto de la Xunta. Lorenzo contraatacó reiterando sus reproches por el cambio de postura del BNG con relación a comienzos de este año y señaló: “A los coruñeses les está saliendo muy caro el Ayuntamiento de Santiago”, en referencia al pacto que dio el Gobierno de la ciudad a los nacionalistas con el apoyo de los socialistas.

Las becas comedor, que en 2026 incrementarán su cuantía en 300.000 euros para alcanzar los 2,6 millones, fueron objeto de intenso debate entre PP y PSOE. “Mi propuesta es que ningún niño con derecho a ella sin quede sin beca”, dijo Lorenzo, quien consideró “insuficiente” la partida consignada. Lage le respondió que el aumento aplicado para el próximo año supera la petición que efectuó el PP en este ejercicio y destacó que los fondos previstos multiplican por cinco los fijados por el portavoz popular cuando fue concejal de Servicios Sociales.

Lorenzo denunció además que la partida que figuraba este año para el Mundial de Fútbol 2030 ha desaparecido y dijo sobre ese acontecimiento “tener la sensación de que va a ser como el poblado navideño, de que se va a quedar en la expectativa”, por lo que pidió saber si el Gobierno local ha “desistido” sobre que A Coruña sea una de las sedes.

Tras la celebración de este pleno se llevó a cabo otro en el que se aprobó la Cuenta General de Concello del año 2024, que recibió los votos a favor de PSOE y BNG, mientras que el PP lo hizo en contra.