El precio del marisco mantiene el pulso en A Coruña ante la noche de fin de año

A escasas horas de que suenen las campanadas de fin de año, el precio de las uvas sube y el del marisco baja. En la plaza de Lugo de A Coruña, el ambiente recuerda al de hace apenas una semana: colas ante los mostradores, clientes buscando calidad y bolsas llenas listas para la última gran cena del año. La diferencia se encuentra en los precios, que tras tocar techo en Navidad muestran ahora una ligera bajada, justo a tiempo para Nochevieja. «Siguen siendo precios elevados, pero algo sí que han bajado», explica una de las placeras.

Hay algo más de producto que en Nochebuena, pero la compra de última hora impide descensos más acusados. La presión del 31 mantiene los precios en niveles altos, aunque lejos de los máximos alcanzados en los días grandes previos a los de la Navidad. El percebe es uno de los ejemplos más claros de este ajuste. En los días anteriores a Nochebuena llegó a pagarse en lonja a 370 euros el kilo, una cifra excepcional que se trasladó al mercado. Hoy, en la víspera de fin de año, se encuentra desde los 90 euros, con precios intermedios que alcanzan los 130 y 160 según tamaño y calidad. La centolla, otro de los productos estrella, se situaba hace una semana en torno a los 65 euros el kilo y baja ahora hasta los 60, un descenso moderado pero significativo para el consumidor.

El ajuste también se nota en la almeja pequeña, uno de los productos que más se encareció en Navidad. Tras rondar los 70 euros en esas fechas, hoy se vende en torno a los 50, unos 20 euros menos. Otros mariscos reflejan una estabilidad con ligeras variaciones. La cigala presenta una amplia horquilla de precios, desde los 70 euros el kilo para los tamaños más pequeños hasta los 160 para las piezas de mayor calibre. La bandeja de vieira baja cinco euros respecto a la mañana previa a Navidad y se sitúa ahora en torno a los 12 euros, una cifra más contenida que anima a muchos compradores indecisos. El bogavante mantiene su precio en los 80 euros, sin grandes cambios, al igual que la merluza, que se vende a 16 euros, y la meiga, que ronda los 15.

Mostrador de marisco en el mercado de San Agustín / Carlos Pardellas

El pulpo continúa a 20 euros, uno de los productos más estables de toda la campaña, mientras que el santiaguiño se mantiene en los 180 euros, un precio elevado que apenas ha sufrido variaciones a lo largo de las fiestas. El camarón, clásico imprescindible en muchas mesas de fin de año, confirma que no todos los productos bajan al mismo ritmo. Hace unos días se vendía entre 110 y 120 euros el kilo y en la mañana de la víspera de Nochevieja alcanza los 135.

Los pescaderos coinciden en que la afluencia de público apenas varía de un día para otro. «La cantidad de gente no disminuye», aseguran, al igual que el volumen de reservas, que «cada año aumenta más» entre una clientela que prefiere dejar cerrada la cena con antelación. Esa previsión ayuda a repartir la demanda, pero no evita que las últimas horas antes del 31 sigan siendo clave para el mercado.