¿Qué tiempo hará en A Coruña durante la Nochevieja y Año Nuevo?

El sol marcará los últimos compases de 2025. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia coinciden en que el tiempo en A Coruña en esta recta final del año será seco y soleado. Tras una Nochebuena y una Navidad frías y pasadas por agua, ahora la cuenta atrás para las celebraciones de Nochevieja en el área coruñesa llega sin paraguas aunque todavía con temperaturas invernales, y parece que 2026 también arrancará con frío.

Hoy martes, día 30, será un día con algunas nubes durante la mañana en A Coruña y con cielo despejado por la tarde. Los termómetros en la ciudad marcarán 5 ó 6 grados de mínima y 14 de máxima, según pronostican la Aemet y Meteogalicia.

El miércoles, día 31, volverá a ser un día marcado por la estabilidad atmosférica, con sol y de nuevo con pocos grados en los termómetros, que no rebasarán los 13 de máxima y bajarán hasta los 5 de mínima, así que el año 2025 se despedirá con un día soleado y una noche de tiempo apacible, fría pero sin lluvias a la vista.

¿Y qué podemos esperar del arranque de 2026? ¿Cómo vienen los primeros días de enero? Pues el Año Nuevo llega con cambios. El avance de los pronósticos del tiempo que Aemet y Meteogalicia adelantaban este lunes apuntaba a que el jueves día 1 de enero sería una jornada marcada por el aumento de la nubosidad aunque sin precipitaciones, pero en las últimas actualizaciones de sus predicciones meteorológicas para el primer día de 2026 se han afinado esas previsiones y ahora sí aparecen algunas lluvias en A Coruña durante la jornada de Año Nuevo. Tanto Aemet como Meteogalicia dibujan en sus mapas para ese día algunos chubascos que llegarán previsiblemente a partir del mediodía.

Y ya de cara al primer fin de semana de 2026 vemos que el viernes, día 2 de enero, también se esperan precipitaciones, y lo mismo para el sábado día 3 y el domingo día 4. Meteogalicia avanza que estos primeros días de 2026 estarán marcados por un aumento de la inestabilidad atmosférica, lo que significa que regresan las lluvias, aunque no se espera que sean generalizadas ni muy intensas. Estos chubascos sí contribuirán a que las temperaturas mínimas alcancen valores más suaves. Añade Meteogalicia que el viernes y el sábado no solo A Coruña sino el resto de Galicia quedarán bajo la influencia de una borrasca situada al oeste de la península Ibérica. Esta configuración aportará aire más templado que las jornadas anteriores, pero también lluvias intermitentes. A partir del domingo esas bajas presiones se irán moviendo hacia el este, atrayendo "aire muy frío --avisa Meteogalicia-- procedente del Atlántico norte", de forma que las temperaturas descenderán notablemente. Más información.

Mínimas de varios grados bajo cero en Galicia

El municipio ourensano de Calvos de Randín registraba este lunes la temperatura mínima de Galicia con -3,8 grados a las 08.30 horas, según los datos de MeteoGalicia. En otras localidades de la provincia de Ourense, como Xinzo de Limia y Verín, los termómetros bajaban hasta los -3,4ºC y los -2,9ºC respectivamente, para comenzar la semana. También en la provincia de Lugo se han registrado en las últimas horas temperaturas extremas; durante la mañana de este lunes en Sarria los termómetros caían hasta los -3,3ºC y en Guitiriz llegaron a marcar -2,8ºC.