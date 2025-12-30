Trabajadores del bus por carretera estudian huelga indefinida desde el día 12 de enero
Lo decidirán en asambleas celebradas entre ayer y hoy
Trabajadores del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña decidirán, en asambleas celebradas entre ayer y hoy, si mantienen los paros que han convocado en las últimas semanas, en días alternos, en demanda de mejoras laborales y salariales, o si convocan una huelga indefinida a partir del 12 de enero, todo ello después de que no haya contactos con la patronal.
En el caso de A Coruña, la asamblea se celebró este lunes, donde se votaron dos propuestas: por un lado, la de UGT de comenzar un paro indefinido el 12 de enero; por otro, la de la CIG, que plantea huelga intermitente a lo largo de seis jornadas en las dos primeras semanas de enero, para dar paso, si continúa el inmovilismo en la negociación, a huelga indefinida en febrero. Los resultados se darán a conocer una vez hayan votado los trabajadores de Ferrol, Carballo y Santiago, cuyas asambleas tienen lugar este martes.
