La vida en diminuto de la artesana Belén Lamela: creaciones en miniatura que cautivan desde A Coruña

Graduada en Diseño Gráfico en la Escuela Pablo Picasso de A Coruña en 1996, Belén Lamela descubrió muy pronto que lo suyo no era solo el trazo y el color, sino el volumen, el trabajo de la materia entre las manos. En las clases de modelado con arcilla nació su fascinación por lo pequeño, por aquello que exige precisión, detalle y sensibilidad. Esa inclinación quedó siempre latente mientras la vida la llevó a Estambul, una ciudad donde vivió nueve años y donde encontró otro arte que la marcaría para siempre, la caligrafía. Su mano, acostumbrada a la paciencia y al ritmo calmo que pide cada letra, encontró en las miniaturas un territorio natural.

De vuelta a Galicia, profundizó en el arte de lo pequeño y comenzó a construir un fascinante mundo paralelo donde los objetos en miniatura cobran vida. A escala 1:12 crea piezas artesanales que reproducen objetos, mobiliario y escenas completas con un nivel de precisión que cautiva a todos. La cerámica es el elemento estructural en muchas de las elaboraciones, aunque están presentes también la madera, el papel o las fibras naturales. En realidad, casi todo cabe en este universo reducido donde la precisión es ley y el detalle provoca a la vez admiración y emoción.

Cada pieza se diseña y construye a mano, desde pequeños tarros de cristal con plantas diminutas hasta composiciones complejas como balcones, entradas o escenas completas capaces de contar una historia sin necesidad de palabras en un formato visualmente atractivo. Aparte de sus creaciones propias Belén Lamela realiza encargos personalizados adaptados a las características indicadas por cada cliente.

El estilo de los nacuminis se identifica con la estética Japandi, una fusión del diseño escandinavo y japonés que apuesta por los espacios tranquilos, minimalistas, cálidos y funcionales. En los diseños predominan los tonos neutros, los materiales naturales y las formas simples. La inspiración incluye también la filosofía wabi-sabi, que valora la belleza de lo imperfecto y de lo efímero.

«Estas miniaturas se dirigen a personas a las que les atrae el pequeño formato —explica Belén—. Proponen una forma distinta de disfrutar de estos objetos a través de escenas fragmentadas y rincones con vida propia que no necesitan de un contexto completo para tener sentido. Huyen del exceso y apuestan por la sencillez con atención especial al detalle». Además de la belleza formal, las piezas sugieren momentos de la vida cotidiana: unas gafas sobre un portátil, un paquete sin abrir… un universo que transmite presencia y humanidad al mismo tiempo.

Este mundo diminuto necesita a la vez herramientas igual de minúsculas para crearlo. La cerámica se modela en un mini torno y para dar forma o decorar, utensilios como buriles de manicura, pinceles de silicona o agujas de ganchillo. Belén Lamela agrupa sus creaciones bajo el nombre de Minúsculas y Mayúsculos. Las primeras se presentan en botes de cristal con una planta u otro elemento decorativo en su interior. Los segundos son escenas construidas a partir de objetos que evocan rutinas reconocibles. Incluso crea minimuseos con piezas sobre peanas o plataformas que evocan una exposición. Su trabajo puede verse en las redes sociales: @nacuminis.