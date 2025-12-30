Xerión se informatiza

Los xeriones, las singulares calaveras geométricas de pixel art que un artista anónimo siembra por la ciudad desde hace algún tiempo en honor al escudo de A Coruña, continúan esparciéndose por los barrios, en ocasiones, con distintos motivos, materiales y formas. La última y original manifestación del símbolo se puede ver en la facultad de Informática, donde apareció un Xerión conformado por teclas de ordenador blancas y negras.