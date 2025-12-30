Si no lo leo no lo creo
Xerión se informatiza
ANTÓN PERULEIRO
Los xeriones, las singulares calaveras geométricas de pixel art que un artista anónimo siembra por la ciudad desde hace algún tiempo en honor al escudo de A Coruña, continúan esparciéndose por los barrios, en ocasiones, con distintos motivos, materiales y formas. La última y original manifestación del símbolo se puede ver en la facultad de Informática, donde apareció un Xerión conformado por teclas de ordenador blancas y negras.
