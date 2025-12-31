Casi 1.400 opositores optarán a 13 plazas de administrativo en A Coruña

Casi 1.400 opositores se lanzarán a por una plaza de empleo público en el Concello de A Coruña a principios de este año. Las personas admitidas en la convocatoria están llamadas a acudir al Coliseum el próximo 2 de febrero, para realizar el primer ejercicio de la que se sitúa entre las tres convocatorias más multitudinarias de empleo público de los últimos años, según indicaron fuentes municipales.

Los casi 1.400 aspirantes —1..370 en total— optan a trece plazas de administrativo para el Ayuntamiento coruñés, tal y como hace constar el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este martes. Este proceso responde a la convocatoria conjunta de la oferta de empleo público de 2021 y 2023, con 5 y 8 plazas respectivamente, sumando las dos reservadas para concurrentes con discapacidad.

En total, 1.229 personas optan a las plazas de la convocatoria ordinaria, mientras que 141 concurren a las reservadas para personas con discapacidad. Las personas aspirantes a la plaza deberán acudir el día 2 al Coliseum con DNI o documento equivalente para acreditar su identidad, y no se permitirá el acceso al espacio donde se realice la prueba con teléfonos móviles, agendas electrónicas, relojes inteligentes «ni cualquier otro instrumento del que se pueda servir el aspirante para auxiliarse en la realización del ejercicio», recoge el BOP, que también deja constancia de que «no se habilitará» ningún servicio de recogida de móviles.

Entre los concurrentes a la convocatoria hubo cinco personas excluidas en el turno con discapacidad. Entre las posibles razones de esta exclusión, figuran el no haber aportado el modelo específico de solicitud de admisión exigido en las bases —o no haberlo rellenado de forma correcta—, no haber acreditado la representación de la persona interesada tal y como recoge la ley o no haber abonado las tasas correspondientes —o presentado las causas de su exención—.

Otros motivos que fundamentan la exclusión son no haber acreditado el grado de discapacidad igual o superior al 33%, o la imposibilidad de comprobarlo.