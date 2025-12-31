Binter pone a la venta los vuelos a Gran Canaria para el verano
La aerolínea Binter pone a la venta los vuelos con la isla de Gran Canaria para verano del 2026, tal y como informó el colectivo Vuela más alto. La aerolínea operará dos frecuencias semanales de una ruta que cuyo convenio con el Concello expira el próximo marzo. «Todo parece indicar que la ruta continuará sin necesidad de apoyo público», señala el colectivo.
Sí habrá cambios, no obstante, en los días de operación. A partir de finales de marzo, el vuelo directo operará los miércoles —en lugar de los jueves— y los domingos, que se mantiene. Al estar el avión basado en Gran Canaria, abundan, los vuelos saldrán a primera hora los miércoles (08.45 horas) y domingos (08.40 horas), con salidas desde Alvedro a las 13.10 y 13.15 horas respectivamente. Operará la ruta el avión Embraer 195 (E2) de 132 asientos.
