Los bomberos de A Coruña rescatan a una persona encerrada en un baño público

Los bomberos de A Coruña han acudido hoy a rescatar a una persona que se había quedado encerrada en un baño público. Ha sucedido minutos antes de las doce del mediodía en la parroquia de San Diego, según la información ofrecida por los bomberos.

Los efectivos de emergencias recibieron el aviso por parte de la Policía Local, que solicitó colaboración para la apertura de un baño público en cuyo interior se encontraba una persona de edad avanzada que no era capaz de abrir desde el interior. Al lugar indicado acudieron tres bomberos que facilitaron la salida de la persona. Según informan los bomberos "llevaba en el lugar cerca de una hora". Los efectivos que acudieron al rescate retiraron la cerradura completa "con el fin de que no vuelve a quedar ninguna persona encerrada hasta que sea sustituida por la empresa gestora del mantenimiento".