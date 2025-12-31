Casi doscientas mujeres participaron en el programa ‘Madres’ de la Fundación Jove
A Coruña
La Fundación María José Jove atendió en 2025 a un total de 184 mujeres a través de su programa Madres, enfocado a mujeres con hijos a cargo y alta vulnerabilidad social. El programa, respaldado por la Fundación Iberdrola y la Xunta, atendió a mujeres derivadas por servicios sociales, ONG, centros de atención primaria u orientación familiar. Su objetivo es mejorar la capacitación profesional y la empleabilidad de las participantes, contribuir a las necesidades básicas familiares, reducir el riesgo de pobreza y promover su bienestar personal.
