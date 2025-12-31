Un herido en A Coruña en un choque entre dos vehículos de madrugada

Un conductor ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido hoy de madrugada en A Coruña. Según informa la Policía Local, dos vehículos colisionaron alrededor de las 01.00 horas en la intersección de Barrié de la Maza --paseo marítimo-- con Modesta Goicouría --a la altura de la playa de Riazor-- cuando uno de ellos se disponía a girar hacia la plaza de Pontevedra. A consecuencia de la colisión uno de los conductores resultó herido y fue trasladado en una ambulancia del 061 al hospital de A Coruña. Los bomberos también acudieron al lugar del accidente para limpiar aceite que quedó derramado sobre la calzada y retirar restos que quedaron también sobre el firme.