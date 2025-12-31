Un herido en A Coruña en un choque entre dos vehículos de madrugada
Ha ocurrido en el paseo marítimo alrededor de las 01.00 horas
Un conductor ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido hoy de madrugada en A Coruña. Según informa la Policía Local, dos vehículos colisionaron alrededor de las 01.00 horas en la intersección de Barrié de la Maza --paseo marítimo-- con Modesta Goicouría --a la altura de la playa de Riazor-- cuando uno de ellos se disponía a girar hacia la plaza de Pontevedra. A consecuencia de la colisión uno de los conductores resultó herido y fue trasladado en una ambulancia del 061 al hospital de A Coruña. Los bomberos también acudieron al lugar del accidente para limpiar aceite que quedó derramado sobre la calzada y retirar restos que quedaron también sobre el firme.
